Актера Пирса Броснана с новым имиджем заметили на съемках

Актер и продюсер Пирс Броснан появился на публике с новым имиджем. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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70-летний Пирс Броснан был замечен на съемках спортивной драмы "Гигант", которая расскажет о англо-йеменском боксере Насиме Хамеде. На площадке актер появился в голубом поло, темно-синей олимпийке, спортивных брюках и бежевых кроссовках. Знаменитость надел парик. Читатели Daily Mail не узнали Пирса Броснана в новом образе.

"Ого, снимаю шляпу перед гримером, его совершенно не узнать! Какая удивительная трансформация!", "Боже мой, он похож на Джо Байдена!", "Он выглядит неузнаваемым", "Все равно красивый мужчина. Напоминает мне моего дедушку", — писали в комментариях.

Пирс Броснан состоит в браке с журналисткой Кили Шей Смит, с которой познакомился в мексиканском городе в 1994 году. В 2014 году артист рассказывал о своей избраннице The Independent и признавался, что общие друзья часто советуют его супруге похудеть и рекомендуют сделать операцию. Однако звезда фильмов о Джеймсе Бонде всегда за нее заступается. По словам актера, он любит каждый изгиб тела Кили и считает ее самой прекрасной женщиной на свете, которая к тому же спасла его от депрессии.