Сальма Хайек и Пенелопа Крус рассказали, как едва не погибли

Пенелопа Крус и Сальма Хайек дружат более 20 лет и за это время пережили немало сложных и комических ситуаций. Были среди них и такие, о которых хотелось бы забыть.

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Недавно звезда «Пиратов Карибского моря» взяла у закадычной подруги интервью для арабской версии журнала Vogue. В частности, она спросила у Хайек, помнит ли она перелет, который мог стать последним для них. И, конечно же, Сальма помнит. Признаемся честно, мы бы такое не забыли.

«Ты всегда боялась летать и постоянно давала мне инструкции на тему того, что мне делать, если ты умрешь в катастрофе! В тот день мы были на борту вдвоем, когда в самолете произошла чрезвычайная ситуация. Нам пришлось приземлиться в мексиканской глуши. Я знала, что это произойдет, поскольку видела, как стюардесса выходила из кабины и хватала кислород. Я видела, как ты боролась, чтобы успокоиться. Нам стоило бы снять фильм об этом!» — рассказала Хайек и добавила, что крепко держала подругу на протяжении всего полета.

Несмотря на поддержку подруги, Пенелопа призналась, что тогда задумалась о самом страшном.

«Ты сказала мне тогда кое-что, что я никогда не забуду. Ты сказала: "Я думала, что мы умрем. Но умрем мы вместе, а значит, все будет хорошо"».

Всем бы иметь таких друзей! На ум приходит фраза из фильма Алексея Балабанова «Мне не больно»: «Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться».

Ранее Хайек вспомнила, как выглядела в 1990-е. Осторожно: знаменитость поделилась очень горячими фото.