Тильда Суинтон сыграет в новом фильме режиссера «На Западном фронте без перемен»

Как сообщает издание Deadline, американская актриса Тильда Суинтон («Доктор Стрэндж») сыграет в фильме «Баллада о маленьком игроке» Эдварда Бергера, режиссёра «На Западном фронте без перемен». Она присоединилась к касту ленты, главную роль в которой исполнит Колин Фаррелл («Банши Инишерина»).

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Будущая картина выступит экранизацией одноимённого романа писателя Лоуренса Осборна. Произведение повествует об игроке, который решает затаиться в Макао, чтобы не выплачивать долги. Затем главный герой встречает родственную душу, которая и может стать ключом для его спасения, помогая ему выигрывать в карты.

Съёмки картины стартуют в ближайшие месяцы в Азии, а её премьера состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Netflix.