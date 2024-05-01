Райана Гослинга не узнать на новых фото после слухов о злоупотреблении филлерами

Недавно интернет обсуждал неожиданное преображение Райна Гослинга. Кто-то разглядел на его лице следы от круговой подтяжки, а кто-то обвинил в злоупотреблении филлерами. Более того, многие даже не сразу узнали голливудского актера. Мы же, в свою очередь, абсолютно уверены, что виной всему — неудачный ракурс.

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Как бы там ни было, наш любимый Кен — точно человек с юмором. Видимо поэтому он решил выйти на новый уровень «улучшайзинга», чтобы уж точно никто не узнал. На премьеру своего нового фильма «Карскадеры» актер на пару с комиком Мики Дэйем пришел в парике и с накладным носом. Старожилы сразу узнают в них Бивиса и Баттхеда из одноименного мультика 1990-х.

Оказывается, две недели назад Гослинг появился в комедийном шоу SNL, где одна из актрис даже не смогла сдержать смех, увидев перед собой живую реинкарнацию культовых персонажей. А так как шоу выходит в прямом эфире, переснять сцену не могли. Да и сам Гослинг, кажется, держался из последних сил. В общем, из-за этого ролик быстро набрал популярность: сейчас на YouТube его посмотрели уже более 13 миллионов раз. Ну что, теперь ждем полнометражную версию?