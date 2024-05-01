Пенелопа Крус выложила фото с Ириной Шейк

Голливудская актриса Пенелопа Крус отметила 50-летие со звездными друзьями. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Актриса Пенелопа Крус пригласила на праздник Ирину Шейк, Сальму Хайек, Адама Драйвера, Мэтта Деймона и других друзей. Для празднования 50-летия она предпочла черный топ с разрезами, синие джинсы, жакет и сумку Chanel.

«Красивая», «Вам точно 50 исполнилось?», «Совершенство», «Идеальная фигура», «Потрясающая красотка», «Богиня», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

С 2007 года Пенелопа Крус состоит в отношениях с 54-летним актером Хавьером Бардемом. Пара познакомилась после совместных съемок в фильме Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». В 2010 году звезды связали себя узами брака в доме общего друга на Багамах. Спустя год у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна. Пара регулярно появляется вместе на публике, а также на светских мероприятиях и кинопремьерах по всему миру.

Ранее Пенелопа Крус снялась в корсете и с новым имиджем.