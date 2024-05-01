57-летняя Сальма Хайек снялась в платье с глубоким декольте

Актриса Сальма Хайек стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

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57-летняя Сальма Хайек позировала в черном платье с глубоким декольте. Образ дополнило ожерелье с бриллиантами и кольцо с массивным камнем. Ей также сделали укладку с голливудскими локонами и вечерний макияж с персиковым блеском.

Знаменитость состоит в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с бизнесменом, через полгода родила первенца от возлюбленного, а через несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с ним. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.

Актриса отмечала, что муж по-прежнему ею восхищается, и это придает дополнительную уверенность. В день своего 57-летия звезда опубликовала серию снимков в мини-бикини на фоне океана. Актриса дополнила образ зеркальными солнцезащитными очками и соломенной шляпой с широкими полями. Хайек отмечала, что гордится собой и не собирается грустить из-за возраста.

Ранее Сальма Хайек опубликовала фото со своей свадьбы.