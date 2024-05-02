В свежем интервью журналу The Atlantic Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера во франшизе «Гарри Поттер», вновь высказался про Джоан Роулинг и её важность для серии.

По словам Рэдклиффа, он понимает, что без Роулинг не было бы Гарри Поттера и, вероятно, сам актёр не стал бы таким популярным. Однако это не значит, что нужно менять свои принципы и подстраивать их под кого-то. В данном случае под Роулинг, считает артист.

Очевидно, что Гарри Поттера не было бы без неё, поэтому и моя жизнь наверняка не сложилась бы так успешно без этого человека. Но это не значит, что вы должны всю жизнь верить в то, что верит этот человек, предавая свои принципы.

Роулинг попала в большой скандал несколько лет назад, негативно высказавшись против отдельных представителей меньшинств.