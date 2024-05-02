В недавнем интервью актёр Джош Бролин, сыгравший в «Дэдпуле 2» Кейбла, рассказал, что очень хотел сняться в третьей части, но его персонажа не добавили в ленту. О том, что Бролин не сыграет в картине, было известно ещё в июле 2023 года.

Marvel — более сложный лабиринт, чем когда-либо будет. И я никогда не узнаю, к чему это привело, или что это такое, или с чем я связан, или с чем я не связан. С Кейблом было очень весело. Мне действительно понравилось играть эту роль. Я хотел сняться в этом фильме.

«Дэдпул 3» расскажет о том, как Дэдпул вместе с Росомахой будут спасать вселенную и всех находящихся в ней супергероев и злодеев. К своим ролям вернулись Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

Премьера «Дэдпула 3» состоится 26 июля.