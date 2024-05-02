Карла Гуджино сыграет Вивьен Ли в байопике

Карла Гуджино («Ночь в музее», «Падение дома Ашеров») исполнит главную роль в байопике голливудской звезды Вивьен Ли. Картина под названием «Флорист» (The Florist) расскажет о борьбе актрисы с биполярным расстройством в 1960-х годах, когда она готовилась сыграть главную роль в бродвейской постановке Джона Гилгуда по пьесе Чехова «Иванов». Джейс Барток («Сладкая полночь») написал сценарий на основе целой коробки сохранившихся любовных писем Ли. На роль режиссера приглашен Ник Сэндоу («Оранжевый – хит сезона», «Подражатель»). Съемки фильма запланированы на конец лета в Филадельфии.

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По сюжету, Вивьен случайно знакомится с Джозефом Пенном — ветераном Второй мировой войны и флористом, который доставляет Ли букет. В то же время актриса посещает местную психиатрическую больницу для проведения электросудорожной терапии. На фоне безумия Ли и Пенн становятся друг для друга источниками истины, красоты и любви.

- Я очень рада возможности раскопать такую сложную, противоречивую и неотразимую женщину, как Вивьен . - рассказала Гуджино Variety. - С того момента, как я прочитала сценарий, я поняла, что «Флорист» — это путешествие, которое мне нужно пройти.

Вивьен Ли снялась в двух десятках фильмов, в числе которых «Унесенные ветром», «Трамвай «Желание», «Мост Ватерлоо», «Леди Гамильтон», «Цезарь и Клеопатра», «Анна Каренина», «Глубокое синее море». Актриса была дважды удостоена премии «Оскар» за лучшую женскую роль и умерла в 1967 году в возрасте 53 лет от туберкулеза. Позднее было доказано, что препараты для его лечения вызывали у актрисы различные психические расстройства.