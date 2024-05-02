Пол Уолтер Хаузер сыграет в перезапуске «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном

Издание Deadline сообщило, что каст перезапуска «Голого пистолета» пополнил Пол Уолтер Хаузер, известный ролями Шона Экхардта в фильме «Тоня против всех», Дейла в фильме «Что случилось с Вирджинией?» и Кита в сериале «Королевство».

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Хаузеру досталась роль капитана Эда Хокена, начальника Фрэнка Дребина. Самого Дребина, напомним, сыграет Лиам Нисон. Ещё в проекте сыграет Памела Андерсон — секс-символ 90-х, актриса и фотомодель. Её роль пока не раскрывается, но она должна быть важной для сюжета.

Режиссёром должен стать Акива Шаффер, снявший «Чипа и Дейла» для Disney+. Известно, что за сценарий будут отвечать Дэн Грегор и Даг Мэнд, также работавшие над «Чипом и Дейлом».

Премьера фильма ожидается в 2025 году.