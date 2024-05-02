Актриса Кристин Дэвис снялась после удаления филлеров

Актриса Кристин Дэвис показала, как выглядит ее лицо после удаления филлеров. Звезда сериала "И просто так" опубликовала фотографию в Instagram.

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В кадре 59-летняя Кристин Дэвис предстала в белой футболке с V-образным вырезом. Актриса сделала легкий макияж с тонкими черными стрелками. Она сообщила, что укоротила волосы в салоне. Поклонники восхитились внешностью звезды.

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"Прекрасна как всегда", "Ты выглядишь очень хорошо", "Потрясающе", "Очень красиво", — писали интернет-пользователи в комментариях.

Кристин Дэвис делала "уколы красоты", чтобы сохранить молодость. Однако в прошлом году актриса призналась, что ее критиковали за изменившееся лицо. В итоге знаменитость удалила филлеры.

В январе Кристин Дэвис стала лицом рекламной кампании французского бренда Jacquemus. Актриса снялась в видео, где открывала подарки от Дома моды. В одном из них оказался серый джемпер, который знаменитость отгладила и затем завязала на плечи. Перед камерой она позировала с нюдовым макияжем и легкой укладкой.