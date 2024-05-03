Наталья Варлей высказалась о ремейке «Кавказской пленницы»

Советская и российская актриса Наталья Варлей, сыгравшая Нину в «Кавказской пленнице», высказалась по поводу того, что роль персонажа в ремейке 2014 года исполнила Анастасия Задорожная.

© РИА Новости

По словам Варлей, она не видит смысла ревновать к тому, что образ Нины воплотила другая актриса, поскольку сам ремейк Наталья не считает чем-то серьёзным. Варлей отметила, что относится к подобным ремейкам с большим скепсисом и считает, что они не могут повторить успех оригинальных проектов.

Сценарий – не смешной. И всё остальное – тоже. Ревновать к новой Нине – Насте Задорожной – смешно.

Наталья Варлей внимательно следит за новинками кинематографа, но многие из них не отличаются высоким качеством. По её словам, у режиссёров, похоже, иссякли идеи и хорошие сценарии.