Алина Воскресенская сыграет главную роль в турецком сериале

Российская актриса Алина Воскресенская, звезда сериалов "Сквозь розовые очки", "Первокурсницы", "Трудные подростки", сыграет главную роль в турецкой мелодраме "Близкое счастье". Съемки многосерийного фильма стартовали в Стамбуле.

© РИА Новости

Это совместный российско-турецкий проект, снимают сериал онлайн-кинотеатр KION и студия LOOKFILM. В основе сюжета роман Эмиля Золя "Дамское счастье". В киноадаптации его видоизменили до "Близкого счастья". Именно так называется торговый центр, куда приезжает работать героиня Воскресенской и влюбляется во владельца молла.

"Во-первых, мне как зрителю было бы крайне интересно наблюдать за объединением и смешением актеров из разных стран, разных культур, разных языков и, конечно, разных актерских школ. Во-вторых, в сериале, помимо юмора, иронии и узнаваемых жизненных ситуаций, есть вечные темы и вопросы, которые никогда не устареют и никогда не перестанут быть интересны зрителю", - рассказала о своих первых впечатлениях по поводу нового проекта актриса.

Воскресенская - не единственная российская актриса в сериале. Также в "Близком счастье" снимаются Михаил Кремер, Анна Ардова и Вадим Андреев. Турецкую сторону представляют звезды местного кино: Ферхат Йылмаз, Озгухан Чеми, Мирай Акай, Батухан Гюльчемай.