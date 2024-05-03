Райан Гослинг не снимается в фильмах, съёмки в которых проходят вдали от его семьи

Райан Гослинг в интервью газете The Wall Street Journal рассказал о своём подходе к работе и отношениям с женой Евой Мендес. По словам актёра, если для съёмок в картине ему придётся покинуть семью на долгое время, он попросту отказывается работать над фильмом.

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Гослинг отметил, что подобные решения он принимает вместе с супругой. В первую очередь пара думает о семейном благополучии.

Решения, которые я принимаю касательно работы, я принимаю вместе с Евой, и мы принимаем их в первую очередь, думая о нашей семье.

Гослинг и Мендес воспитывают двух дочерей: Эсмеральда Амада Гослинг и Амада Ли Гослинг. Актёр в интервью говорил, что счастлив проводить с детьми время и уделять им всего себя, поскольку это важная часть семьи.