Французский актер Жан Рено выпустит свой первый шпионский роман «Эмма» 16 мая. Об этом сообщает газета Le Fifaro.

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«Мне необходимо было написать этот роман — это вызов, данный самому себе. Я всегда любил необыкновенные и романтические человеческие истории», — сказал он.

Издатель книги рассказал, что в произведении речь идет об истории молодой женщины, которая ведет спокойную жизнь, но внезапно «погружается в беспощадный мир шпионажа». По его словам, героиня, будучи массажисткой из французского региона Бретань, отправится в султанат Оман, где столкнется с «загадочным делом высшей важности».

Ранее сообщалось, что жена американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, Эмма Хеминг решила написать книгу, посвященную мужу. Книга, у которой пока нет названия, вдохновлена ​​«новообретенной ролью партнера по уходу» для ее мужа. В ней Хеминг расскажет об уходе за актером.