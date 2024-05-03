«Боли пережил много»: как живет звезда «Котовского» Иван Стебунов

Звезда сериалов «Курсанты» и «Котовский» Иван Стебунов несколько лет назад покинул театр «Современник» и пережил развод с Мариной Александровой. Как сейчас живет актер, что известно о его личной жизни и здоровье?

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Что известно о здоровье Стебунова

В юности будущий актер увлекался не только игрой в молодежном театре, но и греко-римской борьбой. Стебунов смог достичь в спорте успехов, став лауреатом Кубка Карелии, но в 14 ушел из спорта из-за перелома позвоночника.

В последнем интервью aif.ru актер рассказал, что только с возрастом начал понимать, какое испытание обрушилось на него и семью. Пережить травму, приковавшую Стебунова к постели на год, помогла поддержка близких и друзей.

«Не поверите, ночью долго не мог уснуть. Почему-то подумал позвонить маме, спросить, как мы это пережили? Как же это все? <...> Тогда мне нормально удалось все пережить, не так серьезно к этому отнесся. И друзья у меня были, и девушка. Весь этот корсет, а он был от пояса до шеи, мы обклеили вкладышами от жвачек и расписывали его прямо на мне», — поделился артист.

Стебунов признался, что это испытание многому его научило.

«Зато теперь я не боюсь больниц, потому что у меня были разные приключения… Боли пережил много», — говорит он.

Как сложилась личная жизнь Стебунова после развода

За плечами 42-летнего артиста развод со звездой сериала о Екатерине II Мариной Александровой. Пара долго не раскрывала причину расставания, однако однажды Стебунов все же рассказал, что изменил супруге.

«Я изменил во Львове на съемках. По глупости, в нетрезвом состоянии, и все. Все выключилось тут же, закончилось, это был неправильный поступок. Я не признавался, но женщины сразу такое понимают. Я вернулся домой совершенно другим. Эта история наверняка бы закончилась, мы ведь с Мариной совершенно разные люди, но не так рано, и за это обидно», — признавался артист в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Из-за развода Стебунов даже хотел уйти из театра «Современник». Задержать его на несколько лет смогла Галина Волчек, да и сама Александрова вскоре покинула сцену этого учреждения. Затем «Современник» покинул и Стебунов.

Второй супругой актера стала Елена Власова. Она помогла Стебунову отказаться от употребления спиртного и избавится от алкогольной зависимости, писал StarHit.

«С появлением Лены в доме все изменилось. У жены очень сильный характер. Если она что-то решила, так и будет. Помню, когда мы только начинали встречаться, она часто оставалась ночевать у меня. И вот спустя пару недель говорит: „Так, я переезжаю. Мне надоело переживать, что я забуду привезти какие-то вещи“. Так мы и съехались. Конечно, сейчас задумываемся о детях, и они обязательно будут в будущем», — подчеркивал артист в одном из интервью.

Чем сейчас занимается Стебунов

В 2024 году на экраны вышла картина «Десять дней до весны» с участием Стебунова. В ближайшее время выйдут еще две ленты с участием актера. Речь идет о картинах «Любовь Советского Союза» и «Журавлик».

В апреле актер откровенно рассказал о съемках постельных сцен. По его словам, такие эпизоды органичны, однако с партнершами ему не везло. Стебунов отметил, что почти все актрисы устраивали истерики на площадке.