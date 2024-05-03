Сальма Хайек рассказала о стрессовом случае на самолете

Актриса Сальма Хайек дала интервью арабскому Vogue и рассказала об одном из случаев, связанных с Пенелопой Крус. Обе актрисы пережили стрессовый полёт на самолёте.

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Полёт пришлось прервать и совершить экстренную посадку в Мексике. Ситуацию накаляло и то, что Крус страдает аэрофобией. Несмотря на недуг, актриса держала себя в руках и даже поддерживала подругу.

В тот день мы летели вместе, и самолёт совершил аварийную посадку в Мексике. Я знала, что что-то случилось: изначально видела, как стюардесса вышла из кабины и начала хватать кислород.

Хайек отметила, что в тот день Пенелопа Крус была уверена, что это её последние часы на Земле. Однако всё обошлось, и после полёт продолжился уже из Мексики.