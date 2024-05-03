Анна Роскошная назвала подлым заявление Владимира Бутенко об их романе

Актриса Анна Роскошная возмутилась, что звезда "Кухни" Владимир Бутенко распространил слухи об их романе. Ее слова передает "СтарХит".

"Информация в сети об отношениях с Владимиром появилась из его уст, и это было исключительно его несогласованное со мной интервью. Человек написал об отношениях со мной и с почему-то с моим ребенком, даже не спросив нашего мнения. Чему я, мягко сказать, была сильно удивлена", - поделилась женщина.

Она добавила, что считает подлостью распространение информации о других людях без согласования, и призналась, что сама никогда не распространяла слухи о личной жизни знакомых, пусть это и "сладкая тема".

"Сейчас официально заявляю, что не состою в отношениях с Владимиром. Я состою в отношениях с другим человеком - его имя называть не буду из соображений этики. Опять же, не знаю, готов ли он к этому", - пояснила актриса.

В ноябре снявшийся в "Кухне" и "Полицейском с Рублевки" бывший пожарный Владимир Бутенко заявил, что начал свою актерскую карьеру после 30 лет. По словам Бутенко, в 2014 году он решил переехать из Волгограда в Москву, где и попробовал себя в актерской профессии.