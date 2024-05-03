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Актриса Анна Роскошная назвала подлым заявление Владимира Бутенко об их романе

Актриса Анна Роскошная возмутилась, что звезда "Кухни" Владимир Бутенко распространил слухи об их романе. Ее слова передает "СтарХит".

Анна Роскошная назвала подлым заявление Владимира Бутенко об их романе
© РИА Новости
"Информация в сети об отношениях с Владимиром появилась из его уст, и это было исключительно его несогласованное со мной интервью. Человек написал об отношениях со мной и с почему-то с моим ребенком, даже не спросив нашего мнения. Чему я, мягко сказать, была сильно удивлена", - поделилась женщина.

Она добавила, что считает подлостью распространение информации о других людях без согласования, и призналась, что сама никогда не распространяла слухи о личной жизни знакомых, пусть это и "сладкая тема".

"Сейчас официально заявляю, что не состою в отношениях с Владимиром. Я состою в отношениях с другим человеком - его имя называть не буду из соображений этики. Опять же, не знаю, готов ли он к этому", - пояснила актриса.

В ноябре снявшийся в "Кухне" и "Полицейском с Рублевки" бывший пожарный Владимир Бутенко заявил, что начал свою актерскую карьеру после 30 лет. По словам Бутенко, в 2014 году он решил переехать из Волгограда в Москву, где и попробовал себя в актерской профессии.

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