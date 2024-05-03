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Звезда «Исчезнувшей» Розамунд Пайк сыграет в «Иллюзии обмана 3»

Кинокомпания Lionsgate объявила о пополнении актёрского состава для фильма «Иллюзия обмана 3». К касту грядущего фильма присоединилась Розамунд Пайк, больше всего известная по «Исчезнувшей» Дэвида Финчера и сериалу «Колесо времени».

Звезда «Исчезнувшей» Розамунд Пайк сыграет в «Иллюзии обмана 3»
© 20TH CENTURY FOX

Кого именно сыграет актриса, неизвестно. Ожидается, что она станет частью новой команды иллюзионистов-грабителей вместе с Домиником Сессой («Оставленные»), Джастис Смит («Детектив Пикачу») и Арианой Гринблатт («Барби»). При этом в триквеле также вернётся и оригинальный актёрский состав, включая Джесси Айзенберга, Марка Руффало, Вуди Харрельсона, Дэниела Рэдклиффа, Майкла Кейна, Моргана Фримена и других артистов.

Режиссёром «Иллюзии обмана 3» выступит Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»). У картины пока нет даты выхода, её премьера состоится не раньше 2025 года.

Актеры
Исчезнувшая
Веном
Исчезнувшие
Оставленные
Джастис Смит
Вуди Харрельсон
Джесси Айзенберг
Дэвид Финчер
Майкл Кейн
Марк Руффало
Морган Фримен
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