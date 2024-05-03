Актриса из драмы "Четыре дня до смерти" умерла через два месяца после 76-летия

Ровно через два месяца после своего 76-летия, 2 мая, ушла из жизни Манца Кошир.

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Кошир - югославская и словенская актриса, далее сделавшая карьеру в журналистике и политике.

О ее смерти сообщила дочь актрисы Тина, уточнив, что планируется публичное прощание с усопшей. Отмечено, что в последние годы Кошир сражалась с рецидивным раком.

Манца Кошир получила степень по математике и физики и первоначально планировала стать учителем, но в 1967-м, будучи студенткой третьего курса, попала в кино, сыграв главную роль в мелодраме "Береза". И курс поменялся.

В дальнейшей фильмографии Кошир - "Когда приходит лев", итало-югославский сериал по Джеку Лондону "Мое большое приключение", комедия "Ну и гады", семейная комедия "Счастье на поводке", "Четыре дня до смерти", другие.