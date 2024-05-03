Аня Тейлор-Джой появилась в «колючем» платье на премьере фильма

Аня Тейлор-Джой вывела свой стиль на новый уровень, рекламируя фантастический экшен «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» в австралийском Сиднее. Вместе со стилистом Райаном Хастингсом лауреатка «Золотого глобуса» выбрала для появления на дорожке вечера головной убор и платье со стрелами. Как выяснилось, впервые они были представлены на подиуме французским брендом Paco Rabanne в весенней коллекции haute couture 1996-го года.

© Inc-News

Полупрозрачное мини-платье состояло из медных треугольников и серебряных дисков, окутавшее Тейлор-Джой по типу длинной цепи. Те же материалы повторились и в головном уборе в виде звезды. Из него торчали стрелы наподобие солнечных лучей, то же самое наблюдалось и на юбке платья. Увенчивавшие стрелы яйцевидные шары содержали драгоценные камни. Это заставило актрису отказаться от ювелирных украшений и надеть минималистичную обувь – прозрачные мюли. В целом, весь образ был призван воплотить бесстрашную природу Фуриосы.

© Inc-News

Однако преданность персонажу и искусству несколько затруднили участие Ани в мероприятии. Её партнёр по фильму Крис Хемсворт с улыбкой старался держаться от актрисы подальше, чтобы не быть проколотым одной из её стрел.

Любовь к металлическому декору в нарядах Тейлор-Джой демонстрирует уже не первый раз. Так, в марте она появилась на вечеринке Vanity Fair в чёрном мини-платье и серебристом «чепчике», перекликавшемся с аналогичной отделкой на плечах. А в апреле посетила кинофестиваль ComicCon 2024 в Лас-Вегасе в оригинальном мини-платье, составленном из кожаных ремней с заклёпками.

В фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» актриса сыграла воительницу, попавшую в цитадель Бессмертного Джо. Чтобы вернуться домой, ей придётся столкнуться со множеством испытаний, которые она с честью для себя преодолеет. В кинотеатрах фантастический экшен выйдет 15-го мая.