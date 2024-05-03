Звезда «Ворониных» рассказала о предательстве создателей сериала

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая дочь главных героев Кости и Веры в сериале «Воронины», в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что создатели саги не пригласили ее на съемки нового сезона. Она назвала это предательством со стороны коллег, заметив, что сохранила прекрасные отношения со съемочной группой. Ильюхина добавила, что в шоу-бизнесе «не всегда все зарабатывается талантом».

Я всегда была только рада вернуться обратно в сериал... Знаю, что огромное количество людей ждали моего возвращения. Мои дорогие, я была бы только рада, но как видите, шоу-бизнес — очень интересная штука, не все зарабатывается талантом, — пояснила актриса.

Ранее звезда «Ворониных» Екатерина Волкова, сыгравшая Веру, пожаловалась на навязчивых поклонников. После того как телефон актрисы слили в Сеть, ей начали поступать «наглые» предложения от фанатов. По словам знаменитости, неизвестные пишут ей в мессенджеры с предложением денег, а также выражают готовность «спонсировать» ее жизнь. Волкова назвала навязчивых поклонников «неизвестными персонажами со странными просьбами» и возмутилась их поведением.

До этого сообщалось, что супруг Волковой попал в больницу с разбитым подбородком спустя сутки после свидания с актрисой у дантиста. Как сообщила сама звезда «Ворониных», ее мужу сделали полное обследование ротовой полости и удалили зуб мудрости, вколов анестезию. На следующее утро у Карпова закружилась голова.