Алексей Розин и Аскар Нигамедзянов снимутся в сериале про гаражи
3 мая в Подмосковье начались съемкам пилотной серии мокьюментари-комедии "Гаражники". Режиссером проекта стал Михаил Местецкий, и это - его первый сериал.
"Гаражники" - комедия в жанре мокьюментари о невольном братстве разношерстных представителей малого бизнеса, нашедших приют на территории гаражного кооператива "Лыжник". Над кооперативном внезапно нависает угроза сноса, и к этому риску постоянно добавляются проблемы, которые подкидывает некомпетентный председатель ГСК, ошибочно считающий себя знатоком человеческих душ и гуру НЛП...
Насколько "Гаражники" будут продолжать традиции фильма "Гараж" - увидим. Создатели провели исследование перед съемками, и, согласно данным, в настоящее время от 5 до 25% жителей российских городов работает в гаражах.
Главные роли в сериале исполнят Алексей Розин, Анна Котова, Виктория Агалакова, Иван Злобин, Аскар Нигамедзянов, Анжелика Маркелова, Иван Фоминов. Сценарий проекта написан командой легендарного журнала MAXIM - Ярославом Свиридовым и Александром Маленковым.
"Я впервые снимаю по чужому сценарию, раньше я все свои проекты писал сам или в паре с соавтором, - рассказывает режиссер Михаил Местецкий. - Но, когда я прочел "Гаражников", эта история мне дико понравилась, по-настоящему рассмешила меня и показалась очень милой. Здесь много чудаковатого идиотизма и в то же время - тонкого юмора. Все это мне очень близко"."Мокьюментари мне очень нравится как жанр, у нас в этом жанре редко снимают, я почти не видел, - делится исполнитель главной роли Алексей Розин. - За творчеством Михаила Местецкого слежу давно, еще со времен "Топоров в батонах", и давно хотел с ним поработать, к тому же очень люблю главные роли играть. Так что тут для меня все совпало - не проект, а прям праздник какой-то".