Алексей Розин и Аскар Нигамедзянов снимутся в сериале про гаражи

3 мая в Подмосковье начались съемкам пилотной серии мокьюментари-комедии "Гаражники". Режиссером проекта стал Михаил Местецкий, и это - его первый сериал.

"Гаражники" - комедия в жанре мокьюментари о невольном братстве разношерстных представителей малого бизнеса, нашедших приют на территории гаражного кооператива "Лыжник". Над кооперативном внезапно нависает угроза сноса, и к этому риску постоянно добавляются проблемы, которые подкидывает некомпетентный председатель ГСК, ошибочно считающий себя знатоком человеческих душ и гуру НЛП...

Насколько "Гаражники" будут продолжать традиции фильма "Гараж" - увидим. Создатели провели исследование перед съемками, и, согласно данным, в настоящее время от 5 до 25% жителей российских городов работает в гаражах.

Главные роли в сериале исполнят Алексей Розин, Анна Котова, Виктория Агалакова, Иван Злобин, Аскар Нигамедзянов, Анжелика Маркелова, Иван Фоминов. Сценарий проекта написан командой легендарного журнала MAXIM - Ярославом Свиридовым и Александром Маленковым.