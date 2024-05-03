Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Смерть Робин Гуда»

Как сообщает издание Deadline, австралийский актёр Хью Джекман исполнит главную роль в фильме «Смерть Робин Гуда» — мрачной экранизации одноимённой сказки про мифического героя. Вместе с ним в ленте сыграет Джоди Комер, известная по «Убивая Еву».

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«Смерть Робин Гуда» расскажет историю уже пожилого и тяжело раненного Робин Гуда, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним. Её мотивы и прошлое при этом остаются неизвестными.

Режиссёром и сценаристом картины выступит Майкл Сарноски, известный по грядущему приквелу «Тихого места». Производство ленты начнётся в феврале 2025 года, а премьера состоится не раньше 2026-го.