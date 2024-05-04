Муж Заворотнюк описал, как актриса пережила роды

В то время, когда Анастасия Заворотнюк жила с Дмитрием Стрюковым, в ее жизни было немало проблем. Многие полагают, что они ограничивались непростыми отношениями с мужем, который, судя по комментариям приближенных Насти, даже не пожалел девушку во время опасных родов, а лишь испытал раздражение от того, что Заворотнюк находилась на грани жизни и смерти.

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«У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали», — говорил мужчина.

Помимо этого актриса тоже переживала и сложный период на работе. Она уделяла время не актерской деятельности, а сторонним проектам, надеясь, что один из них сможет принести ей хорошие деньги.

Заворотнюк занималась недвижимостью в США, но в какой-то момент произошел неприятный инцидент, поставивший точку в ее карьере за рубежом. Если верить словам Стрюкова, тогда артистку арестовали за подделку документов, а он героически вытащил ее из проблем посредством своих связей и адвокатов. Впоследствии Настя уехала из Америки, где ей явно указали на то, что больше Заворотнюк здесь развиваться не будет.