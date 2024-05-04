Как сложилась судьба Татьяны Самойловой

4 мая народной артистке РФ, звезде картины «Летят журавли» Татьяне Самойловой исполнилось бы 90 лет. В 24 года актриса стала популярной на весь мир, сыграв роль Вероники в военной драме Михаила Калатозова. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, а сама Самойлова — звание «Самая скромная и очаровательная актриса». К юбилею звезды фильма «Летят журавли» NEWS.ru вспоминает ее трагическую судьбу.

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Как Самойлова отказалась от предложения Плисецкой

Татьяна Самойлова родилась в Ленинграде в семье актера Евгения Самойлова и инженера-энергетика Зинаиды Самойловой. Вскоре после рождения дочери они переехали в Москву. Отец будущей звезды много снимался и работал в театре, а мама растила Татьяну и ее брата Алексея.

Осенью 1941 года Самойлова должна была пойти в первый класс. Но вместо этого из-за войны ее семью эвакуировали в Грузию, где они провели три года. В годы ВОВ девочка лишилась бабушек и дедушек: родители отца умерли во время блокады Ленинграда, а мамины — скончались от разрыва сердца, когда их самолетом эвакуировали из Ленинграда в Архангельск.

Сама Таня постоянно болела. Родители лечили ее от тифа, кори, дифтерии. Но это не помешало ей в школьные годы заниматься балетом в студии театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Самойлова даже получила приглашение от Майи Плисецкой продолжить обучение в Большом театре, но в итоге выбрала актерскую профессию.

Почему Самойлова сделала аборт от Ланового

В 1953 году Самойлова поступила в Щукинское училище. Там она познакомилась с первым мужем, будущим народным артистом СССР Василием Лановым. Они быстро зарегистрировали отношения и прожили в браке шесть лет.

«Довольно быстро мы решили пожениться — прямо на съемках в Одессе. Никакого торжества не было. Мы просто зашли в загс и расписались. После чего купили друг другу подарки в магазине белья. Так мы стали мужем и женой и были очень счастливы в первые годы», — вспоминала актриса в интервью журналу «7 дней».

Лановой и Самойлова сыграли свадьбу летом 1955-го. Вскоре Татьяна забеременела двойней.

«Вася очень хотел детей и, конечно, уговаривал меня рожать. Но я все еще надеялась, что у меня будет много ролей в кино. Если, конечно, удастся сохранить здоровье. Это было самым главным на тот момент: выздороветь и сниматься в кино», — говорила актриса.

Самойлова пошла «к какой-то тетке и сделала аборт в подпольных условиях, без наркоза». После процедуры врачи поставили Татьяне диагноз «бесплодие».

«Было ужасно больно! Хотя все равно в то время ни я, ни Вася не понимали, что мы наделали. Это было начало конца. Лановой все больше снимался, мы неизбежно отдалялись друг от друга. На тот момент я была уверена, что поступаю правильно. А ведь Вася был единственным мужчиной, которого я по-настоящему любила», — рассказывала Самойлова.

Они развелись в 1958 году, но потом еще снимались вместе в картине «Анна Каренина».

Как проходили съемки фильма «Летят журавли»

Еще во время студенчества режиссер Михаил Калатозов пригласил Татьяну на главную роль в своей новой картине «Летят журавли» по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Вместе с оператором Сергеем Урусевским они искали на главные роли молодых актеров. Сценарист предложил на роль Вероники Елену Добронравову. Но Калатозову она не понравилась.

«Она им не очень нравилась — на мое счастье. Ведь мне так хотелось сыграть Веронику! Это была абсолютно моя роль, моя тема. Мне повезло — на пробах мы с Алексеем Баталовым „совпали“, хорошо смотрелись вместе. Ведь нужна была именно пара! И Леша до сих пор говорит, что его взяли в этот фильм только из-за меня», — рассказывала много лет назад Самойлова.

Именно Баталов придумал Татьяне образ героини. Во время одной из репетиций на даче он взял две обуглившиеся спички и нарисовал ими стрелки на веках девушки.

«Сказал: „Вот Вероника! Ты должна так ее сыграть, чтобы все девушки захотели стать похожими на нее и рисовали себе такие же стрелки!“», — вспоминала актриса.

Она рассказывала, что Калатозов и Урусевский давали им много актерской свободы, но при этом не жалели их. Иногда на установку света и на репетиции уходили часы и дни. Актеры могли готовиться к съемке какого-то эпизода сутки, а потом режиссер говорил, что Самойлова недостаточно вошла в роль, и все приходилось начинать сначала.

По воспоминаниям актрисы, одну только фразу «Я выйду замуж за Марка» она произносила два часа подряд. И то ее потом вырезали. Баталов же три дня падал в одну и ту же лужу со словами: «Я не ранен — я убит». Но актеры не жаловались. Они понимали, в какой картине снимаются.

Почему Самойлова лечилась в психиатрической клинике

Во время съемок Самойлова заболела туберкулезом. Она долгое время скрывала диагноз от Михаила Калатозова, так как боялась, что ее снимут с роли. О туберкулезе Татьяны знал только Алексей Баталов. О болезни узнали все во время съемки эпизода, в котором актриса бежит по лестнице разбомбленного дома.

«Я упала в обморок, врачи осмотрели меня и поставили диагноз. Мне стали продувать легкие, делать уколы — все, чтобы я только дотянула картину. Зато и вид у меня был вполне подходящий для изможденной войной героини — я была худая, мрачная», — вспоминала Самойлова.

Сложные съемки подорвали и эмоциональное здоровье актрисы. Брат актрисы Алексей Самойлов рассказывал, что врачи не раз диагностировали у Татьяны нервный срыв и настояли на госпитализации в психиатрическую больницу.

«Танина болезнь для всех нас стала ударом. Страшнее всего, что в советские годы не было опыта и методик лечения ни неврозов, ни „простых“ депрессий. Все, кто страдал тем или другим, попадали в психиатрические лечебницы, в одни палаты с тяжелыми, „буйными“. Всем кололи один и тот же препарат, подавляющий личность, буквально убивающий ее», — рассказывал Алексей.

Алексей считает, что нервный срыв стал расплатой за изнурительные съемки и последующий успех Самойловой.

«Таня фактически уходила от нас в какую-то другую, свою реальность. Впоследствии она лежала в этих заведениях и два раза в год, и три — в период обострений. А иногда недуг мог не проявляться год, и два, и пять, и тогда жизнь текла своим чередом», — вспоминал он.

Как актриса оказалась в Каннах

«Летят журавли» открыли актрисе дорогу за границу. Кинокартина с триумфом прошла в Каннах и до сих пор остается единственным отечественным фильмом, награжденным «Золотой пальмовой ветвью». Самойлова получила приз жюри как «Самая скромная и очаровательная актриса».

Зарубежная публика была в восторге от советской артистки. Под впечатлением от фильма Пабло Пикассо даже нарисовал в Париже ее портрет и пророчил ей мировую известность.

Почему «Летят журавли» не приняли в СССР

Однако на родине Самойлову ждал холодный прием. Партийному аппарату лента не понравилась. Никита Хрущёв и вовсе обругал героиню Самойловой «шлюхой». Так советское руководство заморозило карьеру актрисы на 10 лет.

Только в 1967 году Александр Зархи пригласил Татьяну сыграть главную роль в «Анне Карениной». Режиссер поставил условие актрисе похудеть на 10 килограммов, чтобы ее лицо приобрело «аристократическую худобу». Самойлова сыграла вместе с бывшим мужем Василием Лановым.

По словам обоих актеров, им было легко и приятно сниматься вместе, они расстались друзьями и после развода никаких обид не было. Анна Каренина до сих пор считается культовой ролью Самойловой. Однако после этого в ее карьере наступило полное затишье.

После 1970-х она практически не снималась. И только в период с 2000 по 2008 год Самойлова появилась в нескольких эпизодических ролях в малоизвестных фильмах.

Как сложилась личная жизнь Самойловой после Ланового

Самойлова еще несколько раз выходила замуж. Ее вторым супругом стал писатель Валерий Осипов. Но в 1961 году супруги отправились в Венгрию на съемки фильма «Альба Регия», где партнером Самойловой стал Миклош Габор. Между актерами начались отношения. 40-летний Миклош даже сделал Татьяне предложение, на которое Самойлова ответила согласием.

По возвращении в Москву она хотела развестись с Осиповым и уехать из СССР, но ее не выпустили из страны. Вскоре актриса оказалась в больнице. Она мечтала родить детей, но попытки забеременеть от мужа трагично обрывались.

Она осуществила мечту о материнстве в браке с режиссером Театра-студии киноактера Эдуардом Машковичем. Они поженились в 1968-м, а год спустя у них родился сын Дмитрий.

«Когда родился сын Митя, все во мне будто перевернулось. Я стала иначе смотреть на мир. И поняла: актрисы, которые отказываются от того, чтобы иметь детей, многое теряют. Даже любовь к искусству не стоит этого счастья — материнства! И теперь ради того, чтобы чаще быть рядом с сыном, я готова была отказаться от любых съемок», — утверждала Самойлова.

У супругов мог родиться еще один ребенок, но актриса испугалась, что не сможет обеспечить второго, и сделала аборт.

«Сейчас думаю: может, это была девочка. И, если бы я ее родила, она была бы сейчас со мной. Сын-то вырос и вылетел из гнезда. Я сделала ошибку, и снова это кончилось тем, что я потеряла и мужа. Эдуард однажды ушел из дома и не вернулся. Мите было всего два года», — признавалась Самойлова.

Дмитрий получил медицинское образование и уехал в США. Там он женился на американке и остался за границей. Так Самойлова осталась одна.

Почему в старости актриса осталась одна

В последние годы актриса страдала рассеянным склерозом. Самойлова могла выйти из дома и пропасть. За ней следила патронажная сестра. 4 мая, в свой 80-летний юбилей, Татьяна Евгеньевна почувствовала себя плохо. Скорая помощь отвезла ее в отделение реанимации Боткинской больницы. Медики диагностировали ишемическую болезнь сердца и гипертонию.

В своем последнем интервью она сказала:

«Я прожила свою жизнь так, как сама считала нужным. И не жалею ни о чем. Ну почти».

Самойлова скончалась в день своего 80-летия. За две знаковые работы в кино она получила статус одной из лучших советских актрис XX века.