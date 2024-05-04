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Аборт от Ланового, Хрущёв назвал шлюхой: тяжелая судьба Татьяны Самойловой

4 мая народной артистке РФ, звезде картины «Летят журавли» Татьяне Самойловой исполнилось бы 90 лет. В 24 года актриса стала популярной на весь мир, сыграв роль Вероники в военной драме Михаила Калатозова. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, а сама Самойлова — звание «Самая скромная и очаровательная актриса». К юбилею звезды фильма «Летят журавли» NEWS.ru вспоминает ее трагическую судьбу.

Как сложилась судьба Татьяны Самойловой
© РИА Новости

Как Самойлова отказалась от предложения Плисецкой

Татьяна Самойлова родилась в Ленинграде в семье актера Евгения Самойлова и инженера-энергетика Зинаиды Самойловой. Вскоре после рождения дочери они переехали в Москву. Отец будущей звезды много снимался и работал в театре, а мама растила Татьяну и ее брата Алексея.

Осенью 1941 года Самойлова должна была пойти в первый класс. Но вместо этого из-за войны ее семью эвакуировали в Грузию, где они провели три года. В годы ВОВ девочка лишилась бабушек и дедушек: родители отца умерли во время блокады Ленинграда, а мамины — скончались от разрыва сердца, когда их самолетом эвакуировали из Ленинграда в Архангельск.

Сама Таня постоянно болела. Родители лечили ее от тифа, кори, дифтерии. Но это не помешало ей в школьные годы заниматься балетом в студии театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Самойлова даже получила приглашение от Майи Плисецкой продолжить обучение в Большом театре, но в итоге выбрала актерскую профессию.

Почему Самойлова сделала аборт от Ланового

В 1953 году Самойлова поступила в Щукинское училище. Там она познакомилась с первым мужем, будущим народным артистом СССР Василием Лановым. Они быстро зарегистрировали отношения и прожили в браке шесть лет.

«Довольно быстро мы решили пожениться — прямо на съемках в Одессе. Никакого торжества не было. Мы просто зашли в загс и расписались. После чего купили друг другу подарки в магазине белья. Так мы стали мужем и женой и были очень счастливы в первые годы», — вспоминала актриса в интервью журналу «7 дней».

Лановой и Самойлова сыграли свадьбу летом 1955-го. Вскоре Татьяна забеременела двойней.

«Вася очень хотел детей и, конечно, уговаривал меня рожать. Но я все еще надеялась, что у меня будет много ролей в кино. Если, конечно, удастся сохранить здоровье. Это было самым главным на тот момент: выздороветь и сниматься в кино», — говорила актриса.

Самойлова пошла «к какой-то тетке и сделала аборт в подпольных условиях, без наркоза». После процедуры врачи поставили Татьяне диагноз «бесплодие».

«Было ужасно больно! Хотя все равно в то время ни я, ни Вася не понимали, что мы наделали. Это было начало конца. Лановой все больше снимался, мы неизбежно отдалялись друг от друга. На тот момент я была уверена, что поступаю правильно. А ведь Вася был единственным мужчиной, которого я по-настоящему любила», — рассказывала Самойлова.

Они развелись в 1958 году, но потом еще снимались вместе в картине «Анна Каренина».

Как проходили съемки фильма «Летят журавли»

Еще во время студенчества режиссер Михаил Калатозов пригласил Татьяну на главную роль в своей новой картине «Летят журавли» по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Вместе с оператором Сергеем Урусевским они искали на главные роли молодых актеров. Сценарист предложил на роль Вероники Елену Добронравову. Но Калатозову она не понравилась.

«Она им не очень нравилась — на мое счастье. Ведь мне так хотелось сыграть Веронику! Это была абсолютно моя роль, моя тема. Мне повезло — на пробах мы с Алексеем Баталовым „совпали“, хорошо смотрелись вместе. Ведь нужна была именно пара! И Леша до сих пор говорит, что его взяли в этот фильм только из-за меня», — рассказывала много лет назад Самойлова.

Именно Баталов придумал Татьяне образ героини. Во время одной из репетиций на даче он взял две обуглившиеся спички и нарисовал ими стрелки на веках девушки.

«Сказал: „Вот Вероника! Ты должна так ее сыграть, чтобы все девушки захотели стать похожими на нее и рисовали себе такие же стрелки!“», — вспоминала актриса.

Она рассказывала, что Калатозов и Урусевский давали им много актерской свободы, но при этом не жалели их. Иногда на установку света и на репетиции уходили часы и дни. Актеры могли готовиться к съемке какого-то эпизода сутки, а потом режиссер говорил, что Самойлова недостаточно вошла в роль, и все приходилось начинать сначала.

По воспоминаниям актрисы, одну только фразу «Я выйду замуж за Марка» она произносила два часа подряд. И то ее потом вырезали. Баталов же три дня падал в одну и ту же лужу со словами: «Я не ранен — я убит». Но актеры не жаловались. Они понимали, в какой картине снимаются.

Почему Самойлова лечилась в психиатрической клинике

Во время съемок Самойлова заболела туберкулезом. Она долгое время скрывала диагноз от Михаила Калатозова, так как боялась, что ее снимут с роли. О туберкулезе Татьяны знал только Алексей Баталов. О болезни узнали все во время съемки эпизода, в котором актриса бежит по лестнице разбомбленного дома.

«Я упала в обморок, врачи осмотрели меня и поставили диагноз. Мне стали продувать легкие, делать уколы — все, чтобы я только дотянула картину. Зато и вид у меня был вполне подходящий для изможденной войной героини — я была худая, мрачная», — вспоминала Самойлова.

Сложные съемки подорвали и эмоциональное здоровье актрисы. Брат актрисы Алексей Самойлов рассказывал, что врачи не раз диагностировали у Татьяны нервный срыв и настояли на госпитализации в психиатрическую больницу.

«Танина болезнь для всех нас стала ударом. Страшнее всего, что в советские годы не было опыта и методик лечения ни неврозов, ни „простых“ депрессий. Все, кто страдал тем или другим, попадали в психиатрические лечебницы, в одни палаты с тяжелыми, „буйными“. Всем кололи один и тот же препарат, подавляющий личность, буквально убивающий ее», — рассказывал Алексей.

Алексей считает, что нервный срыв стал расплатой за изнурительные съемки и последующий успех Самойловой.

«Таня фактически уходила от нас в какую-то другую, свою реальность. Впоследствии она лежала в этих заведениях и два раза в год, и три — в период обострений. А иногда недуг мог не проявляться год, и два, и пять, и тогда жизнь текла своим чередом», — вспоминал он.

Как актриса оказалась в Каннах

«Летят журавли» открыли актрисе дорогу за границу. Кинокартина с триумфом прошла в Каннах и до сих пор остается единственным отечественным фильмом, награжденным «Золотой пальмовой ветвью». Самойлова получила приз жюри как «Самая скромная и очаровательная актриса».

Зарубежная публика была в восторге от советской артистки. Под впечатлением от фильма Пабло Пикассо даже нарисовал в Париже ее портрет и пророчил ей мировую известность.

Почему «Летят журавли» не приняли в СССР

Однако на родине Самойлову ждал холодный прием. Партийному аппарату лента не понравилась. Никита Хрущёв и вовсе обругал героиню Самойловой «шлюхой». Так советское руководство заморозило карьеру актрисы на 10 лет.

Только в 1967 году Александр Зархи пригласил Татьяну сыграть главную роль в «Анне Карениной». Режиссер поставил условие актрисе похудеть на 10 килограммов, чтобы ее лицо приобрело «аристократическую худобу». Самойлова сыграла вместе с бывшим мужем Василием Лановым.

По словам обоих актеров, им было легко и приятно сниматься вместе, они расстались друзьями и после развода никаких обид не было. Анна Каренина до сих пор считается культовой ролью Самойловой. Однако после этого в ее карьере наступило полное затишье.

После 1970-х она практически не снималась. И только в период с 2000 по 2008 год Самойлова появилась в нескольких эпизодических ролях в малоизвестных фильмах.

Как сложилась личная жизнь Самойловой после Ланового

Самойлова еще несколько раз выходила замуж. Ее вторым супругом стал писатель Валерий Осипов. Но в 1961 году супруги отправились в Венгрию на съемки фильма «Альба Регия», где партнером Самойловой стал Миклош Габор. Между актерами начались отношения. 40-летний Миклош даже сделал Татьяне предложение, на которое Самойлова ответила согласием.

По возвращении в Москву она хотела развестись с Осиповым и уехать из СССР, но ее не выпустили из страны. Вскоре актриса оказалась в больнице. Она мечтала родить детей, но попытки забеременеть от мужа трагично обрывались.

Она осуществила мечту о материнстве в браке с режиссером Театра-студии киноактера Эдуардом Машковичем. Они поженились в 1968-м, а год спустя у них родился сын Дмитрий.

«Когда родился сын Митя, все во мне будто перевернулось. Я стала иначе смотреть на мир. И поняла: актрисы, которые отказываются от того, чтобы иметь детей, многое теряют. Даже любовь к искусству не стоит этого счастья — материнства! И теперь ради того, чтобы чаще быть рядом с сыном, я готова была отказаться от любых съемок», — утверждала Самойлова.

У супругов мог родиться еще один ребенок, но актриса испугалась, что не сможет обеспечить второго, и сделала аборт.

«Сейчас думаю: может, это была девочка. И, если бы я ее родила, она была бы сейчас со мной. Сын-то вырос и вылетел из гнезда. Я сделала ошибку, и снова это кончилось тем, что я потеряла и мужа. Эдуард однажды ушел из дома и не вернулся. Мите было всего два года», — признавалась Самойлова.

Дмитрий получил медицинское образование и уехал в США. Там он женился на американке и остался за границей. Так Самойлова осталась одна.

Почему в старости актриса осталась одна

В последние годы актриса страдала рассеянным склерозом. Самойлова могла выйти из дома и пропасть. За ней следила патронажная сестра. 4 мая, в свой 80-летний юбилей, Татьяна Евгеньевна почувствовала себя плохо. Скорая помощь отвезла ее в отделение реанимации Боткинской больницы. Медики диагностировали ишемическую болезнь сердца и гипертонию.

В своем последнем интервью она сказала:

«Я прожила свою жизнь так, как сама считала нужным. И не жалею ни о чем. Ну почти».

Самойлова скончалась в день своего 80-летия. За две знаковые работы в кино она получила статус одной из лучших советских актрис XX века.

Актеры
Эдуард Машкович
Валерий Осипов
Миклош Габор
Елена Добронравова
Александр Зархи
Анна Каренина
Виктор Розов
Татьяна Самойлова
Алексей Самойлов
Михаил Калатозов
Майя Плисецкая
Алексей Баталов
Евгений Самойлов
Василий Лановой
Пабло Пикассо