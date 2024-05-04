Саша Бортич объяснила, как обращаться за помощью в случае буллинга

В VK Видео сегодня, 4 мая, состоялась премьера документального фильма "Как я пережил буллинг". Картина - авторский проект Ирины Цой - снималась при поддержке Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара. В ней герои поднимают такие проблемы, как травля среди подростков, почему родители не всегда вовремя реагируют на признаки депрессии у их детей, отчего снизился авторитет школьных учителей и что нужно делать, чтобы избежать самого страшного.

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Авторы знакомят зрителей с реальными жертвами буллинга, которые рассказывают о том, как они справлялись с травлей в школе. Параллельно их родители делятся своими взглядами на проблемы детей и объясняют, почему не предпринимали какие-то действия. Психологи также дают свои комментарии и советы, к кому именно обращаться за помощью, если вы или ваши близкие оказались в такой ситуации.

Актриса Саша Бортич приняла участие в фильме и поделилась своей историей:

"Есть куча болезненных воспоминаний о школе. Были очень сложные отношения с одноклассниками. Я всегда я была изгоем".

Сашу травили не только ровесники, но и учитель русского языка и литературы:

"Она меня пару раз до слез доводила прямо в классе. Еще и материлась".

Актриса советует:

"Просить помощи не стыдно и не страшно. В вашем окружении есть взрослый, которому вы должны решиться рассказать о том, что с вами происходит. И если вдруг этот взрослый, которому вы решили довериться, сказал какую-то чушь, что вы все выдумываете, это не означет, что нельзя попросить помощи у кого-то еще".

Обычно, когда люди видят насилие, боль, страдание других, стараются не вмешиваться. А ведь зачастую наше бездействие может привести к ужасным последствиям. Почему совет "не обращай на них внимания" не всегда работает, а родители, которые выросли в СССР, недооценивают психические проблемы подростков, как распознать признаки буллинга и что нужно делать - ответы на эти и другие вопросы в новом документальном фильме в VK Видео.