Райан Гослинг рассказал, как его ласково называют дочери

Актёр вместе со своей возлюбленной Евой Мендес воспитывает двоих девочек. Райан Гослинг – не только успешный актёр, но ещё и счастливый отец. У него есть дочери Эсмеральда (9 лет) и Амада (8 лет). В новом интервью Гослинг рассказал, что появление детей сильно изменило его жизнь, а с каждым годом девочки всё сильнее влияют на него.

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Райан поделился, что Эсмеральда и Амада уже давно придумали ему милую «кличку». Девочки изучают испанский язык, поэтому сердце актёра каждый раз тает, когда он слышит слово «папи», сказанное тоненькими голосами с заметными акцентом.

Это каждый раз меня просто убивает. Нет ничего лучше этого, — расчувствовался Райан.

Гослинг отметил, что для него приоритетом всегда была и остаётся семья. Благодаря возлюбленной и дочкам он имеет возможность отдохнуть от психологически сложных ролей. По словам актёра, именно отцовство – его главная роль, которую не заменит участие ни в одном голливудском проекте.