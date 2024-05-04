Звезда «Папиных дочек», актриса Лиза Арзамасова впервые вышла на публику после новости о беременности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе бара «Шаляпин».

© РИА Новости

Актриса Лиза Арзамасова стала гостьей Пасхального чаепития в баре «Шаляпин». Для мероприятия она предпочла блузу и юбку в ретростиле, которые дополнила бежевыми лодочками на низком каблуке. Она также сделала легкую укладку с волнами и макияж в нюдовых оттенках.

© Газета.Ru

Звезда «Папиных дочек» ждет второго ребенка от фигуриста Ильи Авербуха, который на 22 года старше нее. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. У супругов уже есть общий сын Лев, мальчик родился 14 августа 2021 года.

Продюсер ледовых шоу также воспитывает 19-летнего сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» не был против такого решения, он сам арендовал апартаменты для первенца и его возлюбленной рядом со своими, чтобы чаще с ними видеться.