Гвинет Пэлтроу рассказала, почему стала реже заниматься спортом

Звезда «Железного человека» уже давно является амбассадором здорового образа жизни. 51-летняя Гвинет Пэлтроу призналась, что с возрастом пересмотрела свой взгляд на тренировки и спорт в целом. В своём блоге актриса рассказала, что занимается в зале шесть дней в неделю, однако постепенно она снизила интенсивность тренировок.

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Я занимаюсь в зале шесть дней в неделю, но с гораздо меньшей интенсивностью, чем раньше. Сейчас я стараюсь не зацикливаться на сложных упражнениях, а просто делаю лёгкие тренировки, чтобы оставаться гибкой и активной, — рассказывала Пэлтроу.

В одном из интервью Гвинет упоминала, что активно взялась за здоровье и фигуру после того, как её отец умер от онкологического заболевания. С помощью спорта и правильного образа жизни актриса надеется избежать проблем со здоровьем. Кроме того, уже много лет она следит за чистотой своего питания. В рационе Гвинет всегда есть только качественные продукты и блюда.