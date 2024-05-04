София Вергара рассказала о борьбе с тягой к сладкому

Звезда популярного сериала «Американская семейка» София Вергара – героиня нового номера журнала People. В интервью она рассказала, как ей удаётся сохранять фигуру и лицо, перевалив за 50-летний рубеж, что такое для неё красота и почему она чувствует себя «не в своей тарелке», когда не накрашена и не одета в нарядное платье. В этом обзоре подробности о знойной колумбийке и секретах её молодости и обаяния.

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Питание

Когда речь идёт о здоровье, Вергара настаивает, что главное для неё – сохранять баланс.

«Да, я зависима от сладкого, от сахара, - говорит она. – Уже смирилась с этим, потому что перепробовала множество средств, даже гипноз, но это не сработало». Дома София старается правильно питаться, чтобы иногда позволять себе гамбургер, пиццу или другую жирную пищу. «Я пытаюсь правильно питаться, чтобы можно было есть сладкое», - с улыбкой отметила она.

Её любимый десерт?

«Торт. Всегда торт, в любом виде. Но ещё я люблю дульсе де лече (сладкая паста), она похожа на карамель. Обычно её не очень хорошо готовят здесь, в Лос-Анджелесе, по крайней мере, я не нашла ни одной. Но в Майами или Латинской Америке она отличная».

Занятия спортом

Вергара регулярно выполняет упражнения, правда, в определённой степени.

«У меня слабые колени, поэтому я никогда безумно не тренировалась. Я всю жизнь занимаюсь спортом как пожилой человек, - рассказала она со смехом. – Поднимаю небольшие гири, но делаю это постоянно, потому что не могу себе позволить все эти скручивания или другие сексуальные упражнения».

Привычка одеваться

Домашней униформой ей часто служат мягкие штаны и футболки.

«И ещё я немного подкрашиваю лицо. Нет, конечно, обхожусь без наращенных ресниц, но немного туши и помады никогда не помешает. Мне это нравится. Обычно вечером, когда захожу в ванную, что-то добавляю».

Впрочем, по словам Софии, лучше всего она себя чувствует, когда наводит полный марафет – укладывает волосы, наносит профессиональный макияж, облачается в красивую одежду.

«Не понимаю людей, которые говорят: «Чувствую себя отлично, когда просыпаюсь по утрам». Нет, это не для меня. Я должна быть при полном параде, вот тогда у меня возникает правильное ощущение».

Что такое красота

«Для меня красота всегда была очень важна. Думаю, потому, что я – латиноамериканка. Мы все растём, стремясь выглядеть сногсшибательно - укладываем волосы, применяем косметику. Это то, что позволяет вам ощущать себя хорошо, - признаёт Вергара. – Я обожаю средства для поддержания красоты. Я люблю макияж, красивую одежду. И думаю, с возрастом становится легче, потому что вы точно знаете, что вам нравится, что вам идёт, а что не подходит для вас. Я не гонюсь за модой. Я просто одеваюсь так, чтобы мне было комфортно, чтобы я чувствовала себя уверенной и красивой».

Лучшее, что есть в жизни после 50-и, это «знания», уверяет актриса.