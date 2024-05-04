Актриса Александра Урсуляк рассказала о женской роли в кино и жизни

Специальный показ фильма Владимира Грамматикова «Смотри на меня!» состоялся в рамках ММКФ-46. Главную роль в ленте исполнила Александра Урсуляк. «Вечерняя Москва» побеседовала с актрисой.

От идеи до завершения производства фильма прошло более семи лет. В основу сценария Андрея Кончаловского и Елены Киселевой легла биографическая история режиссера Владимира Грамматикова о том, как его мать с четырьмя детьми две недели ехала в товарном вагоне из Свердловска (сейчас Екатеринбург) в Москву. Актриса Александра Урсуляк сыграла в ленте Нину Левицкую.

— Александра, прототип вашей героини — мать режиссера. Какая она, ваша Нина?

— Я считаю, это очень ответственная роль. Счастлива, что Владимир Грамматиков доверил мне сыграть маму. Какой была сама Нина Иосифовна, я знаю мало, только обрывками, по воспоминаниям и рассказам о ней Владимира Александровича. Но все-таки у нас не байопик, не историческая лента, так что получился собирательный образ матери. Чтото привнес в эту героиню автор сценария Андрей Кончаловский, что-то я.

— Слышала, что это своеобразный гимн женщине, матери. Какие главные качества должны быть у женщины, у матери? Насколько это разные или схожие состояния: быть женщиной и быть матерью?

— Думаю, скорее схожие. Ведь женщину в первую очередь отличает от мужчин именно возможность произвести на свет других людей, это очень ответственная функция. Еще женщине свойственно заботиться о людях, которых она родила, приручила, воспитывает... Любить и заботиться — это, пожалуй, самое главное.

— У вас трое детей, у героини фильма четверо. Насколько сложно управляться с таким большим количеством маленьких людей?

— Это, конечно, вопрос организации. И, что касается нашего фильма, конечно, в те времена были совсем другие условия. Даже чисто с бытовой точки зрения то, через что проходили наши бабушки, даже наши мамы, ни в какое сравнение нельзя ставить с той жизнью, с тем качеством материнства, которые мы можем позволить себе сейчас. Тогда все было намного труднее и сложнее. Люди в этом плане не так щадили себя: хочу ли я, могу ли я — так вопрос не стоял. Если говорить обо мне, слава богу, все самое тяжелое я уже пережила, у меня все уже почти выросли.

— В вашей фильмографии много интересных проектов. Как выбираете, в чем участвовать: по сценарию, по команде, которая создает проект, или по каким-то иным критериям?

— Знаете, мне очень повезло, потому что в кино мне предлагают очень разные истории: от арт-хауса, семейно-фундаментального кино до каких-то очень простых комедийных сериалов. Мне доверяют и какие-то драматичные, сложные роли, и что-то веселое, легкое. Для меня очень ценно, что во мне почему-то видят возможность все это сделать. Так что да, это абсолютно разножанровые истории, и я счастлива, что меня не используют в каком-то одном качестве. Поэтому каждый раз в своем выборе я исхожу просто из того, что происходит. Понимаю, что, если долго играешь одно и то же, конечно, надо согласиться на что-то супернепохожее, сменить картинку, иначе можно просто застрять в привычном образе. Это тоже стараюсь учитывать, следить за разнообразием.

— Что касается воспитания: знаю, что вы преподаете актерское мастерство в ГИТИСе. Каково это, быть преподавателем? Насколько привязываешься к людям, которых учишь?

— Честно скажу, что не считаю себя настоящим педагогом, с этим видом деятельности мне еще нужно разобраться, потому что в нем есть свой смысл, но пока я еще как-то неправильно организована для этого, наверное. А что касается наших ребят, то, конечно, я очень привязана к ним. Там возникает неформальное общение, отношения, чем-то напоминающие родственные. Я рада тому, что эти люди есть и будут в моей жизни. Ведь когда оканчиваешь институт, это же не финал, а только начало. Это все мои будущие коллеги. Я могу во многом быть полезной им, помогать, а они мне — у нас, мне кажется, впереди очень большая жизнь.

— А к своим мастерам (Дмитрий Брусникин (1957–2018) и Роман Козак (1957–2010) после окончания университета вы обращались?

— Я все время обращаюсь к мыслям моих учителей. Мне кажется, что годы учебы — это приглашение, только легкое знакомство, потому что вся остальная работа начинается потом, и это другие, отдельные взаимоотношения.

— В копилке ваших наград есть и «Золотой орел», и «Золотая маска»... Что для вас они значат?

— Безусловно, это не то, о чем думаешь с утра до вечера. Но дело в том, что профессия, которой мы занимаемся, настолько эфемерная... Вот кто-то сходил к вам на спектакль и сказал, что это хороший спектакль, а ты как артист хорошо играешь. А другой человек, который сидел с ним рядом, сказал, что это ужасный спектакль и что играешь ты отвратительно. И ведь каждый имеет право на свое мнение. А как тебе в этой ситуации понять: ты все-таки хорошо сыграл или плохо, все было зря или нет? И каждый вечер ты выходишь со спектакля и не понимаешь: зря сотрясал воздух, или для кого-то это будет впечатлением на всю жизнь. Поэтому все-таки, когда собирается профессиональное сообщество, которое разбирается в твоем деле не на уровне «нравится/не нравится», а выносит свою оценку на уровне каких-то существенных критериев, и дает тебе эту медаль, она становится каким-то материальным подтверждением того, что вот в таком-то году тебя считали лучшей в этом деле. И как бы дальше ни сложилась твоя жизнь, даже если потом подумаешь: «Я не смогла быть актрисой, стала кем-то другим. Но вот в таком-то году была!», то награды — вещественное подтверждение свершившемуся факту. Это для меня важно, потому что иногда думаешь: «Господи, да что я там сделал? Ничего не сделал!» И обо всем забываешь. А приз тут как тут — хочешь не хочешь, вспомнишь, что было.

— Вы так интересно говорите, что со временем отношение к себе как к профессионалу меняется... Но разве это не так, что вот стала актрисой однажды, и все, всегда ею будешь?

— Нет. Ты каждый спектакль должна всем доказать, что ты актриса.

— Поделитесь, в какие моменты вы понимаете, что все это не зря?

— Когда понимаю, что могу этим приносить пользу своей семье или людям вокруг. Если кто-то во мне нуждается, значит, наверное, все это не зря.

— Какую пользу могут принести кино, театр? И как вы об этом узнаете?

— Как? Бывает, что приходишь в театр, а туда тебе прислали письмо из какого-нибудь далекого города, в котором ты когда-то был на гастролях. И вот человек пишет тебе, что после спектакля его жизнь перевернулась: что-то он перестал делать, а другое начал. И сейчас у него совсем другая жизнь. И вот для этого зрителя было очень важно посмотреть тот спектакль, или фильм, или еще что-то. Так что, да, искусство действительно влияет на людей.

ДОСЬЕ

Александра Урсуляк родилась 4 февраля 1983 года в Москве. Ее отец — режиссер Сергей Урсуляк, мать — актриса Галина Надирли.

В 2003 году окончила Школу-студию МХАТ, мастерскую Дмитрия Брусникина и Романа Козака, была принята в труппу Московского театра имени Пушкина.

В кино дебютировала в 2003 году в сериале «Вокзал». Сейчас в ее фильмографии около 70 фильмов и сериалов, включая «Время первых», «Шифр» и другие.