Пропавший без вести 58-летний актер признан мертвым

Семья сообщила о смерти Дэниэла Дзирилли. Дзирилли - американский актер, плодовитый режиссер боевиков и продюсер, сценарист и монтажер.

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Кроме того, на его счету более 250 музыкальных видео, включая клип Voodoo Lounge группы Rolling Stones.

Причина и обстоятельства смерти артиста не разглашаются, но стоит вспомнить, что ранее дочь режиссера Талис сообщила в соцсети, что ее отец бесследно пропал 24 апреля. Датой смерти Дзирилли указано 28 апреля. Отмечается, что похороны будут закрытыми.

Дэниэл Дзирилли родился в 1965-м. В 24 года, окончив вуз в Малибу, основал компанию Popart Film Factory, на которой снял три десятка триллеров и боевиков со звездами "эпохи VHS" и спродюсировал более восьмидесяти лент, включая документалку о Guns N' Roses.

Как актер дебютировал в 1995-м - в том самом видео на Voodoo Lounge.