Куда пропал актер Михаил Полосухин

Заслуженный артист России Михаил Полосухин последний раз снимался в кино в 2021 году. Как он живет сейчас, чем занимается?

© Кадр из фильма "Королева игры" 2014 года

Чем известен Полосухин

Михаил Полосухин родился 1 сентября 1966 года в Волгограде в семье актеров. Окончил Волгоградский государственный университет, факультет театрального искусства.

«И моя мама Наталья Бондарева и папа Николай Николаевич Полосухин были актерами Волгоградского ТЮЗа. Но отец ушел раньше из ТЮЗа, завязал с профессией актера, когда понял, что не заработает для семьи на театральном поприще. Он стал фотографом. Актрисой была и моя бабушка. А дедушка — администратором филармонии», — рассказывал он.

В кино Полосухин дебютировал в 2005 году в сериале «Рублевка Live». Также он снимался в картинах «Клуб», «Папины дочки», «Путейцы», «Час Волкова», «Город соблазнов», «Интерны», «Брат за брата», «Вторая любовь», «Бывший сотрудник», «Последний герой», «СашаТаня», «Тайны госпожи Кирсановой» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 27 работ.

В 2000 году Полосухин был награжден знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре».

«По работе я объездил много городов и стран. Два раза был в Каире, в Египте на фестивале, был во Франции на фестивале. И моя работа позволила посмотреть нашу страну», — вспоминал актер.

Что известно о личной жизни Полосухина

Первой женой Михаила Полосухина была танцовщица, которая в молодости работала в театре музыкальной комедии в Волгограде. В браке родился сын Антон.

«У меня один сын от первого брака, ему 32 года, зовут Антон. Моя первая жена была танцовщицей в Волгоградском театре музыкальной комедии. Антон живет в Севастополе. А его сын, мой внук, живет сейчас здесь, в Москве», — рассказывал Полосухин «Вечерней Москве».

Его второй жена была продюсер и актриса Дарья Гончарова, мать артистки Таисии Вилковой. Спустя время пара развелась. В 2023 году Полосухин признался, что живет с котом.

В 2024 году Гончарова умерла.

Чем сейчас занимается Полосухин

Михаил Полосухин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Эдит Пиаф. Гимн Любви», «Человек-амфибия» и «Антракт».

В кино Полосухин последний раз снимался в 2021 году — тогда вышел мини-сериал «Любить врага» с его участием.