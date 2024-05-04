Киев, измена мужа, два сына: как сейчас живет актриса Дарья Калмыкова

Актриса Дарья Калмыкова снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

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Чем известна Калмыкова

Дарья Калмыкова родилась 4 марта 1983 года в Москве в семье режиссера Константина Мелика-Авакяна и театроведа Натальи Калмыковой. Ее дедушка — народный артист России Владимир Калмыков, бабушка — актриса Галина Суворова.

В школьные годы Калмыкова занималась фигурным катанием, но в седьмом классе получила серьезную травму и перестала тренироваться.

После школы поступила в Школу-студию МХАТ. В кино Калмыкова дебютировала в 2001 году в ленте «Сверчок за окном». Также артистка снималась в картинах «Москва. Центральный округ», «Грехи отцов», «Плакальщик, или Новогодний детектив», «Алмазы на десерт», «Псих», «Песочный дождь», «Любовь под прикрытием», «Легенды о Круге», «Мама-детектив», «Мама выходит замуж», «Курортный роман», «Мачеха», «Мама Люба», «Марш», «Игра в дочки-матери» и других.

Всего в ее фильмографии более 40 работ.

«Для меня не проблема быть некрасивой и даже страшной, толстой, худой, рыжей. И это классно, когда ради роли ты можешь поменяться на какой-то отрезок времени», — делилась Калмыкова.

Что известно о личной жизни Калмыковой

С 2003 по 2015 год Дарья Калмыкова была замужем за актером Александром Моховым, который старше ее почти на 20 лет. Пара познакомилась в Школе-студии МХАТ, где Калмыкова училась, а Мохов преподавал.

«Я очень долго не обращала внимания на ухаживания Александра, потому что он был старше меня и женат, а для меня это табу. Потом он развелся с супругой. Соглашусь, что отчасти из-за меня. До сих пор чувствую определенную вину перед ней», — признавалась артистка.

В браке родился сын Макар. Супруги расстались, когда у Мохова на съемках картины «Последний янычар», проходивших в Киеве, начался роман с украинской певицей Ириной Огородник (Николь). Впоследствии Мохов женился на исполнительнице.

В 2018 году Калмыкова вышла замуж за продюсера Николая Сергеева. В 2019 году у пары родился сын Тихон.

«Я не люблю говорить о личной жизни, потому что на своем опыте убедилась: самое сокровенное надо держать при себе. Могу сказать одно: когда люди в каких-то глобальных вещах совпадают, они притягиваются, а не отталкиваются. Дай Бог, чтобы и дальше это было так», — комментировала она.

Чем сейчас занимается Калмыкова

Дарья Калмыкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Остановка».

В 2023 году актриса снялась в мини-сериалах «Детектив на все руки. Утром проснутся не все», «Детектив на все руки. Девичьи секреты» и «Детектив на все руки. Задача со звездочкой».

В 2024 году также должна выйти картина «Манюня: Приключения в Москве» с ее участием.