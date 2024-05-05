Куда пропал актер Гурам Баблишвили

Актер Гурам Баблишвили стал известен благодаря ролям в лентах «Институт благородных девиц», «Под прикрытием», «Утомленные солнцем — 2» и роману с телеведущей Анфисой Чеховой. Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

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Чем известен Гурам Баблишвили

Баблишвили родился 5 сентября 1980 года в Тбилиси. В родном городе в 2004 году окончил Театральный институт имени Шота Руставели, где учился в мастерской Кахи Кавсадзе по специальности «актер драмы и кино». Получив профессиональное образование, переехал в Москву и был принят в труппу театра Армена Джигарханяна.

В кино Гурам Баблишвили впервые снялся в 11 лет в военном фильме «Ближний круг», его полноценный дебют в кадре состоялся в 2006 году в ленте «Союз без секса». Затем он снимался в картинах «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований — 3», «Зверобой», «Утомленные солнцем — 2: Предстояние» и «Институт благородных девиц».

Известность к актеру пришла после выхода сериала «Под прикрытием», где Баблишвили сыграл главного героя — лейтенанта ФСБ под прикрытием Артура Атальянца. Позднее он также появился на экране в лентах «Отель Элеон», «Т-34», «Подольские курсанты», «Художник» и других.

Что известно о личной жизни Гурама Баблишвили

В 2009 году актер начал отношения с телеведущей Анфисой Чеховой. Артисты познакомились на сцене, когда играли в спектакле «Однажды знойной ночью», и длительное время скрывали свой роман.

В 2012 года у пары родился сын Соломон. Спустя три года Баблишвили и Чехова узаконили свои отношения и сыграли свадьбу на Мальдивских островах. В 2017 году в эфире программы «Секрет на миллион» пара рассказала о разводе. Актер признался, что изменял супруге.

«Честно скажу, я не был верным мужем. Просто у меня такая натура. Я люблю Анфису как женщину. Но у нас уже разные дороги… Просто мы из любовников превратились в друзей», — заявил он.

После расставания артисты сохранили дружеские отношения ради наследника. Позднее Баблишвили сообщил о своем романе с блогером Юлией Томилиной. В 2021 году они поженились, у пары родился сын Персей.

Чем сейчас занимается Гурам Баблишвили

Гурам Баблишвили продолжает строить карьеру артиста. Он выступает в Москве в антрепризах и снимается в кино. В 2023 году с ним на экраны вышел сериал «Письма войны», созданный на основе реальных историй переписок солдат с родными во время ВОВ, а также фильмы «МИР» и «Концерт отменяется». Сейчас артист задействован в съемках сериала «Чудотворная».

По данным СМИ, 28 февраля 2022 года артист записал видеообращение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором выступил якобы против спецоперации. На настоящий момент соответствующий пост в личном блоге актера отсутствует. При этом в марте 2023 года он обратился к коллегам по профессии и заявил, что ему безразличны позиции артистов, продюсеров и режиссеров, а также заверил, что он никуда не уезжал из России навсегда.