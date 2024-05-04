Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly тайно возобновили роман

Голливудская актриса Меган Фокс и американский рэпер Machine Gun Kelly решили вернуть отношения с помощью психолога. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

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Пара уже несколько недель проходит терапию.

«У них были некоторые проблемы с доверием, но они прилагают максимум усилий, чтобы оставаться верными своей общей конечной цели — всегда быть вместе. Они стараются сохранить свои отношения в тайне, насколько это возможно, и защитить своих детей от любых драм и внешнего шума», — сообщил инсайдер издания.

Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что после этого актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда, а также съехала от него. В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. Однако в марте 2024 года актриса заявила, что расторгла помолвку с возлюбленным.