Сменившую имидж Меган Фокс сравнили с Ларисой Гузеевой

37-летняя американская актриса и фотомодель Меган Фокс часто радует поклонников кардинальными преображениями. Еще недавно знаменитость ходила с розовыми волосами, после чего неожиданно перекрасилась в голубой. Фанаты звезды фильма «Тело Дженнифер» только-только стали привыкать к ее новому образу, как вдруг артистка вновь решилась на перемены.

© СОЦСЕТИ

Накануне на странице личного блога Меган Фокс появилась новая фотография. На снимке актриса позировала уже брюнеткой и с каре. Модели сделали эффектный макияж с ярко-красной помадой. Российские поклонники американской знаменитости оценили ее преображение, однако некоторые посчитали, что Меган Фокс на снимке очень уж напоминает ведущую шоу «Давай поженимся! Ларису Гузееву.