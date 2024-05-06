Сменившую имидж Меган Фокс сравнили с Ларисой Гузеевой
37-летняя американская актриса и фотомодель Меган Фокс часто радует поклонников кардинальными преображениями. Еще недавно знаменитость ходила с розовыми волосами, после чего неожиданно перекрасилась в голубой. Фанаты звезды фильма «Тело Дженнифер» только-только стали привыкать к ее новому образу, как вдруг артистка вновь решилась на перемены.
Накануне на странице личного блога Меган Фокс появилась новая фотография. На снимке актриса позировала уже брюнеткой и с каре. Модели сделали эффектный макияж с ярко-красной помадой. Российские поклонники американской знаменитости оценили ее преображение, однако некоторые посчитали, что Меган Фокс на снимке очень уж напоминает ведущую шоу «Давай поженимся! Ларису Гузееву.
«Когда все мечтают быть похожей на Ларису Гузееву. Меган Фокс не исключение. Оно и понятно, Меган после расставания с Машин Ган Келли так и хочется попасть в комнату невест и услышать заветную фразу: 'Давай поженимся!», — говорится в Telegram-канале «Модные хроники Злой Киски».