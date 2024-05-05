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Актриса Полина Лазарева: Я хотела создать кино, которое не покажется вторичным

Полнометражный дебют актрисы Полины Лазаревой «Чайка» вышел в прокат. Это история о непростых отношениях известного писателя и юной девушки. «Вечерняя Москва» пообщалась с артисткой.

Интервью с актрисой Полиной Лазаревой
© РИА Новости

Полина, почему вы решили назвать кино, не связанное с пьесой Антона Павловича Чехова, «Чайка»?

— Я понимала, что подобная ассоциация возникнет, но мне показалось, что это как раз плюс. Уже в названии есть обманка. Тот, кто посмотрит кино, сразу поймет, что наша картина не имеет отношения к Чехову. Это маленькая шутка, и ее посыл в том, чтобы к увиденному не относились слишком серьезно. Хотя параллели все же есть: влюбленная девушка, которая чем-то напоминает мне Заречную, главный герой писатель, похожий на Тригорина... Да и ситуация в чем-то созвучна. И я решила, что можно на этом сыграть.

— Вас, как Треплева, заботил поиск «новых форм»? Ведь получилось что-то отличное от традиционного драмеди (драматической комедии. — «ВМ») или трагикомедии

— Я не настолько самонадеянна, чтобы говорить о «новых формах». Но, конечно, у меня было желание сделать работу, которая не покажется вторичной.

— Как удалось уговорить на главную роль Юрия Быкова?

— Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы затащить Юру в свой дебют, но это того стоило. Не будь Быкова в картине, возможно, ее и не стоило бы снимать. Главный герой, Валентин Чайка, — не самый приятный персонаж, и на протяжении фильма он произносит предостаточно пафосных благоглупостей и совершает целый ряд поступков, которыми вряд ли можно гордиться. Но органика Быкова такова, что он нисколько не теряет при этом обаяния. Герой смешной, милый и даже вызывает сочувствие, несмотря на все свои слабости.

— Каково это — снимать дебют?

— Страшно, трудно, и это огромная ответственность. Это единственный шанс. Если не справился, то второго и не будет. Каждую секунду происходит что-то, что невозможно просчитать заранее. Все хаотично и требует немедленных решений. Как на пожаре. И в то же время это невероятно интересно.

— Вы занялись кинорежиссурой параллельно с вашим отцом, Александром Лазаревым-младшим, который стал театральным режиссером. Почему так?

— Как-то так совпало, что мы с папой, не сговариваясь, в одно и то же время стали заниматься режиссурой. Но двигались на разных скоростях. Мое кино еще только выходит. А папа уже и в «Ленкоме» «Поминальную молитву» восстановил, и «Бег» поставил, и Театр Армии успел возглавить.

— Как строятся отношения с вашим братом?

— Сергей на 10 лет меня младше. А поколение, рожденное в 2000-х, очень отличается от моего. Они легче относятся ко многим вещам, скорее вливаются в современные реалии. Но чем взрослее мы с братом становимся, тем больше точек соприкосновения находим.

— Планируете продолжать режиссерскую карьеру?

— Мне бы очень этого хотелось. Это совершенно другая мера ответственности. В актерском деле ты отвечаешь только за свою работу, а тут приходится отвечать вообще за все. У меня готов сценарий сериала, теперь самое сложное — найти на него финансирование. Ведь одно дело — создать кино не бумаге, а другое — довести до премьеры.

ДОСЬЕ

Полина Лазарева родилась 18 мая 1990 года в Москве. Окончила РАТИ-ГИТИС (мастерскую Олега Кудряшова), позже ВКСР (мастерскую Аллы Суриковой и Андрея Добровольского). С 2011 года служит в Театре имени Владимира Маяковского. Сейчас в ее актерской фильмографии более 20 ролей в кино и сериалах.

ДЕТАЛИ К ПОРТРЕТУ ПОЛИНЫ ЛАЗАРЕВОЙ

Внучка Александра Лазарева и Светланы Немоляевой

Полина Лазарева из актерской династии. Вместе со своей бабушкой Светланой Немоляевой она делит гримерку в Театре имени Маяковского, в котором много лет проработал и ее дед Александр Лазарев-старший. Кстати, и бабушка, и отец Александр Лазарев-младший снялись и в дебютном фильме Полины «Чайка». Картина получила награду кинофестиваля «Короче», вошла во внеконкурсную программу ММКФ и получила ряд других наград.

Мы из джаза

Музыка — одно из увлечений Полины Лазаревой. Особенно нравится девушке джаз. В ее репертуаре песни Пегги Ли, Розмари Клуни и других. В своей дебютной картине Полина сама исполнила несколько песен.

Встреча со зрителем

На сцене Театра имени Маяковского Полина играет в спектаклях «Старший сын», «Бешеные деньги» (на фото слева с актером Виталием Гребенниковым), «Таланты и поклонники», «Как важно быть серьезным» и других.

Самая юная

На курсе Олега Кудряшова в РАТИ-ГИТИС Полина Лазарева была самой молодой студенткой, так как окончила школу экстерном в 16 лет.

Ее одногруппниками были: Григорий Добрыгин, Егор Корешков, Яна Гурьянова и другие.

Ранняя пташка

В делении на сов и жаворонков актриса оказалась бы на стороне последних. Полина из тех, кто просыпается около шести утра и любит утренние часы.

Отказалась от мяса

Актриса не любит делиться личной информацией, считая, что зрителям достаточно воспринимать ее через творчество. Однако в ответ на просьбу рассказать факты о себе она призналась, что 13 лет не ест мяса, но при этом очень любит вкусно поесть.

Также актрисе нравится путешествовать за рулем.

А еще Лазарева просто ненавидит спорт.

Любит русскую классику

Полина Лазарева признается, что на досуге она очень любит почитать книги.

С особым уважением актриса относится к русской классической литературе: Ивану Тургеневу, Александру Куприну, Алексею Толстому и другим авторам.

Актеры
Таланты и поклонники
Старший Сын
Чайка
Короче
Яна Гурьянова
Розмари Клуни
Олег Кудряшов
Валентин Чайка
Виталий Гребенников
Григорий Добрыгин
Алла Сурикова
Александра Урсуляк
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Юрий Быков
Андрей Добровольский
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Алексей Толстой
Полина Лазарева
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