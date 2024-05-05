Почему Юлия Высоцкая решила стать актрисой

4 мая исполнилось 10 лет со дня смерти Татьяны Самойловой. Известная советская актриса во многом определила профессиональный путь Юлии Высоцкой.

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Юлия рассказала, что ее супруг, Андрей Кончаловский, стал кинорежиссером, посмотрев фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова. Самойлова сыграла в картине главную роль, благодаря которой она стала очень известной.

«А моему решению стать артисткой (хотя, конечно, хотела я этого столько, сколько себя помню) придало смелости то, что мне говорили, что я похожа на Самойлову. И мне правда очень хотелось быть на нее похожей», — призналась Высоцкая в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Высоцкой хотелось быть похожей не только на Веронику, но и на Анну Каренину. По словам артистки, именно Каренина в исполнении Татьяны Самойловой понравилась ей больше всего. 50-летняя ведущая кулинарной программы «Едим дома!» назвала советскую актрису народным достоянием.

Татьяна Самойлова в детстве мечтала стать балериной, но из-за пышных форм ей пришлось забыть об этом. Будущая звезда советского кинематографа поступила в Щукинское училище, но учебу она часто пропускала, а во время экзаменов актриса снималась в фильме «Летят журавли», после которого Самойлова проснулась настоящей звездой.

Ранее мы писали, что телеведущая Юлия Высоцкая потеряла более 8 миллионов рублей на кулинарном бизнесе.