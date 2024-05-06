Роулинг рассказала, кто из актеров «Гарри Поттера» первым узнал о финале саги

Писательница Джоан Роулинг рассказала, кто из актеров фильмов по ее серии книг «Гарри Поттер» первым узнал о драматическом финале саги. Об этом она поговорила в интервью для своего сайта.

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По словам Роулинг, игравший зельевара Северуса Снейпа британский актер Алан Рикман однажды позвонил ей, чтобы спросить, действительно ли его персонаж злодей.

«И тогда он стал единственным, кому я сказала: «Снейп был влюблен в мать Гарри. Ты — двойной агент, но он тебе не нравится, тебе интуитивно неприятен мальчик, похожий на твоего заклятого врага». Я рассказала Алану, что будет дальше — задолго до того, как это случилось в фильмах», — сказала Роулинг.

Накануне Роулинг призналась, что планирует написать еще шесть произведений. На данный момент писательница работает над восьмым романом о частном детективе Корморане Страйке. Она заявила, что будет еще два тома по этой вселенной.

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