Ефремову пришлось экстренно худеть ради новой роли

Актер Никита Ефремов в беседе с KP.RU признался, что ему пришлось экстренно похудеть за месяц ради роли в фильме Карена Оганесяна «Стальное сердце». Артист сыграет Соловья-Разбойника, которому удалось переписать историю и стать героем. По словам Ефремова, худел он по отработанной схеме, однако на такие изменения, как правило, требуется не меньше двух месяцев.

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"Мне, наоборот, пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко. Но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел. Единственное — тут мне режиссер дал на это всего один месяц, а по-хорошему, надо бы два, так что пришлось сбрасывать вес в экстренном режиме. Но все получилось. А так, я спортом все время занимаюсь", — рассказал Ефремов.

Действие фильма «Стальное сердце» развернется в далеком будущем. Богатырь Илья Муромец, роль которого исполнит Владимир Любимцев, предстанет в костюме боевого робота.

Блогеру Денису Кукояке при этом пришлось сходить на свидание с актрисой Агатой Муцениеце ради новой роли. Он объяснил, что таким образом они готовились к съемкам в фильме «Гражданский брак». Он подчеркнул, что его жена Елена знала о происходящем и отнеслась к такой подготовке с пониманием. Кукояка назвал Муцениеце крутой и поделился, что ему было очень неловко в такие моменты.