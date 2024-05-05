В сети обсуждают 59-летнего Киану Ривза на новых фото: «Он сделал ботокс?»

Голливудский актер Киану Ривз удивил поклонников своим внешним видом. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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59-летний Киану Ривз вместе со своей 51-летней возлюбленной Александрой Грант посетил мероприятие Hammer Museum's Gala, которое прошло 4 мая в Лос-Анджелесе. Актер появился на публике в серой толстовке, черном пиджаке, брюках, коричневых ботинках и шарфе. Александра Грант надела белую футболку, кожаную куртку, голубые брюки и туфли на каблуках в тон. Однако читатели Daily Mail обратили внимание не на наряды пары, а на внешность актера.

«Что случилось с его лицом? Он сделал ботокс, операцию или что? Очень странно», «Люблю Киану, но он явно что-то сделал с лицом», «Он выглядит больным. Надеюсь, он в порядке», «Киану похудел?» — писали интернет-пользователи в комментариях.

Киану Ривз начал свою актерскую карьеру в возрасте девяти лет, появившись в театральной постановке мюзикла «Чертовы янки». В 1984-м он дебютировал в кино. В фильмографии актера более 110 ролей. Он снялся в таких проектах, как «Матрица», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «На гребне волны», «Дом у озера», «Джон Уик», «Невероятные приключения Билла и Теда». В 2005 году Киану Ривз получил звезду на голливудской «Аллее славы».

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