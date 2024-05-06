11-летняя актриса из «Папиных дочек» купила себе автомобиль

11-летняя актриса Ева Смирнова, получившая широкую известность благодаря сериалу "Папины дочки. Новые", похвасталась перед поклонниками в соцсетях дорогой покупкой - девочка приобрела себе китайский кроссовер Geely Coolray.

© Российская Газета

Такой автомобиль без пробега стоит около 2,5 млн рублей. Девочка выбрала себе ярко-красную машину.

© Соцсети

"В 11 лет бывает и так. Когда твой талант истинный", - написано в соцсетях артистки.

Правда, стоит отметить, что соцсети за Еву Смирнову ведет ее мама Наталья Гнеушева, она же является агентом и продюсером девочки.

Несмотря на юный возраст, Ева Смирнова уже успела сняться в 31 проекте. Она появилась в "Чебурашке", в "Волшебном участке", "Вампирах средней полосы" и других заметных полнометражных фильмах и сериалах.

Сейчас Ева Смирнова снимается сразу в четырех проектах: "Папины дочки. Новые" (третий сезон), "Волшебный участок" (второй сезон), также у нее в работе проекты "Капитан Крюк" и "Найти папу".