Юрий Чурсин рассказал о трудностях съемок в кино из-за «злодейской» внешности

Актер Юрий Чурсин в интервью Александру Добровинскому признался, что чаще всего играет злодеев в кино из-за специфической внешности.

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«Странно утверждать артиста с такими чертами лица на роль русского богатыря. Это фактически невозможно. Другое дело, если существует Кащей. С положительными персонажами есть такая сложность, что фактура меня подводит», — отметил Чурсин.

По словам артиста, даже если он играет в кино положительного персонажа, зрители все равно подозревают его героя в наличии темной стороны из-за выразительной внешности. Также артист выразил мнение, что протагонисты в кино обычно не являются инициаторами развития событий, а лишь воспринимают уготованную им по сюжету судьбу. Чурсин считает, что для такой роли актер должен быть очень чутким и восприимчивым.

«Подонки всегда веселее, честнее, не стыдятся никаких внутренних пороков. И всегда есть мораль. Ты всегда через эту роль можешь рассказать историю о том, как «не надо», — резюмировал Чурсин.

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