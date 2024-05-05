«Это невозможно смотреть!». Мария Шукшина о молодых режиссерах

Мария Шукшина высказалась о современном кинематографе. Так, актриса уверена, что последние картины коллег Василия Шукшина даже смотреть не стоит. Об этом сообщает aif.ru.

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Мария Шукшина пошла по стопам своего знаменитого отца. Сейчас она активно снимается в фильмах, однако скептически относится к современному кинематографу. Актриса убеждена, что отечественное кино нужно поднимать, а мэтры уже не могут сделать это в силу возраста.

«Вспомните последние фильмы Гайдая и Рязанова – это уже было невозможно смотреть! К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь. А большинство молодых режиссеров воспитаны на либеральных ценностях», – заявила Шукшина.

Женщина считает, что во многих фильмах сейчас стерта грань между добром и злом. Например, Марию Шукшину не устраивают современные экранизации сказок, поскольку ей хочется, чтобы персонажи четко делились на хороших и плохих.

«Посмотрите сказки новые: там вообще все с ног на голову. Кощей Бессмертный, Баба Яга – сплошь положительные герои», – подчеркнула Шукшина.

Актриса уверена, что это сказывается на воспитании нынешней молодежи. По ее мнению, дети таким образом будут подражать отрицательным героям и перестанут доверять людям.

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