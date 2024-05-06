«Мы долго будем молчать?». Гарика Харламова засняли с копией Кристины Асмус

Актер и телеведущий Гарик Харламов до сих пор вспоминает о браке с актрисой Кристиной Асмус спустя почти четыре года после развода. Гостем нового выпуска шоу «Кстати» на VK Видео стала блогер Маш Милаш, похожая на экс-супругу резидента Comedy Club.

© Кадр из шоу

Появившись в студии шоу, Маш Милаш расцеловала Гарика Харламова, заявив, что он «очень хорошенький». Соведущий артиста, комик Денис Дорохов отметил, что блогер — копия Кристины Асмус.

«Мы долго будем молчать? Я хочу сказать… Она же на Асмус похожа, мне кажется или нет?» — высказался Денис Дорохов. «Ну и ладно, что мне сделать-то?» — ответил Гарик Харламов. «Предложение!» — в шутку заявила Маш Милаш.

В эфире выпуска блогер призналась, что в пять лет видела сон, в котором танцевала вальс с шоуменом.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. Спустя год у пары родилась дочь Анастасия. В 2020 году актриса и телеведущий развелись. Экс-супруги часто шутят друг над другом в Сети, однако, несмотря на это, по словам юмориста, он поддерживает дружеские отношения с бывшей женой.

Ранее сообщалось о том, что Кристина Асмус не взяла за руку бывшего возлюбленного во время поклона в театре.