Ефремов, три развода, болезнь дочери: как живет Евгения Добровольская

Народная артистка России Евгения Добровольская прославилась как актриса театра и кино.

© News.ru

Что известно о ее новых проектах и личной жизни, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Евгения Добровольская

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. После окончания ГИТИСа была принята в труппу МХАТа имени М. Горького, откуда через год перешла в студию Олега Табакова. С 1991 года артистка служит в МХТ имени А. П. Чехова. Среди ее популярных сценических проектов значатся «Кабала святош», «Горе от ума», «Чайка», «Мещане», «Женитьба».

В кино Добровольская дебютировала в 1982 году с главной роли в фильме «Клетки для канареек». Затем она снялась в лентах «Пока не выпал снег», «Мужской зигзаг», «Кризис среднего возраста», «Досье детектива Дубровского», «Девять жизней», «Полет» и других.

Евгения Добровольская снималась в сериале с блогером Анастасией Ивлеевой «Монастырь», а также появилась в ленте Федора Бондарчука «Актрисы». В фильмографии артистки более 115 работ.

Что известно о личной жизни Евгении Добровольской

Евгения Добровольская в студенческие годы вышла замуж за актера Вячеслава Баранова. В этом браке родился сын Степан, в 1987 году супруги развелись. Наследник на настоящий момент проживает в Лондоне, занимается бизнесом в сфере инвестирования.

После развода Добровольская начала отношения с актером Михаилом Ефремовым, они поженились в 1990 году. Спустя год у пары родился сын Николай. Супруги развелись в 1997 году из-за алкогольной зависимости артиста, но сохранили общение.

«Я не могу любить топор, который меня убивает. Я говорила себе: „Женя, тебе уничтожают!“ И сбежала. Это был радостный уход. Я поняла, что он перестал бояться меня потерять, и сразу ушла», — говорила она.

В 2001 году у Евгении Добровольской был роман с артистом Ярославом Бойко, который на тот момент был женат. От актера она родила сына Яна. А в 2009 году артистка вышла замуж за кинооператора Дмитрия Манникова. В этом браке на свет появилась дочь Анастасия, но отношения пары распались в 2022 году. Добровольская рассказала в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что ее дочь борется с болезнью Пертеса, некрозом головки бедренной кости.

«Жизнь сумасшедшая, неуравновешенная. У меня были и депрессии, и все на свете. И вытаскивали меня из этого ада только дети, потому что я была кому-то нужна», — отметила она.

Чем сейчас занимается Евгения Добровольская

Евгения Добровольская в 59 лет остается актрисой МХТ им. Чехова. Она играет на сцене театра и гастролирует по России с антрепризами. Также артистка продолжает сниматься в российском кино.

В прошлом году Евгения Добровольская получила награду на премии «Звезда театрала» в номинации «Лучшая женская роль» за персонажа Татьяну в постановке «Космос». В 2024 году с ней состоялись премьеры сериалов «Все ОК» и «Хуже всех».

Летом 2023 года сын Евгении Добровольской от брака с Михаилом Ефремовым выпал из окна. Медики диагностировали у Николая Ефремова сочетанную травму, закрытые переломы бедра и таза. Ему провели операцию.

Артистка не комментировала эту информацию, однако ее знакомая, ресторатор Татьяна Беркович заявила, что Добровольская сильно переживала за сына.