Лазарев, набор веса, отказ от театра: как живет Екатерина Соломатина

Актриса Екатерина Соломатина продолжает творческую деятельность.

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Что известно о ее личной жизни, почему она не служит в театре?

Чем известна Соломатина

Екатерина Соломатина родилась 24 августа 1980 года в Новосибирске. Училась во МХАТе.

В Москве Соломатина подружилась с актрисой Анастасией Скорик и певцом Сергеем Лазаревым.

«С Сергеем мы вообще как брат и сестра», — говорила она.

Соломатина снималась в картинах «Каменская 2», «Аэропорт», «Все смешалось в доме…», «Женские истории», «Не отрекаются любя…», «Глухарь. Продолжение», «Земский доктор», «До смерти красива», «Опережая выстрел», «Чужие дети», «По законам военного времени», «Крыша мира», «Мачеха», «Калейдоскоп судьбы», «Со дна вершины», «Дожить до любви», «Все или ничего», «Триггер», «Призраки прошлого», «Разлучница», «Дама треф», «Женская версия. Ваше время и стекло», «Ради твоего счастья», «Омут», «ШКЛТ» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 100 работ.

«У меня, безусловно, возрастные ограничения. Джульетту я уже точно не сыграю. И я к этому отношусь спокойно. У каждого возраста свои прелести. Те роли, которые я могла играть 20 лет назад, я уже не могу играть, для этого есть молодые артистки. А у меня сейчас прекрасный актерский возраст — 40+. Здесь же такой спектр — и матери, и любовницы, и жены, и женщины разных профессий и судеб…» — отмечала Соломатина.

Что известно о личной жизни Соломатиной

Екатерина Соломатина замужем за Александром Калушкиным. Он два года проучился на актерском факультете, однако потом занялся продажей автомобилей.

В 2011 году у пары родилась дочь Ася.

Артистка рассказывала, что супруг с понимаем относится к ее профессии. Когда ей ради проекта «До смерти красива» пришлось поправиться на 30 кг, то он поддержал ее.

«Более того, Саша принялся толстеть вместе со мной, за что я ему очень благодарна», — отмечала Соломатина.

Чем сейчас занимается Соломатина

Екатерина Соломатина продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в картинах «Новогодний ол инклюзив», «Таежный детектив. Живая вода», «Я знаю твои секреты 12. Кукушка» и «Это жизнь».

«Я — фаталист. Все происходит так, как должно происходить. Большую часть времени я работала исключительно на телевизионных проектах, последние четыре-пять лет появились полнометражные картины. Плюс не так давно я начала работать с платформами, и это тоже интересный опыт для меня. Я всеядна в хорошем смысле. Если хороший сценарий, режиссер, продакшен, то я всегда „за“. И мне, по сути, все равно полный ли это метр, ТВ-проект или платформа. Я за интересные работы!» — говорила Соломатина в интервью KP.RU.

Артистка также рассказывала, что не служит в театре с 2011 года и возвращаться туда не планирует.