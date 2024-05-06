«Прощайте, наш король». Элайджа Вуд отреагировал на смерть актера Бернарда Хилла

На днях стало известно, что из жизни ушёл актёр Бернард Хилл. Зрителям он наиболее известен ролями короля Теодена во «Властелине колец» Питера Джексона и капитана Эдварда Смита в «Титанике» Джеймса Кэмерона.

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На смерть Хилла отреагировал Элайджа Вуд, который сыграл вместе с ним во «Властелине колец» — артист исполнил роль Фродо.

"Прощайте, наш друг, наш король Бернард Хилл. Мы никогда вас не забудем. «Ибо у него было доброе сердце и он был великим королём и сдержал свои клятвы. И он вышел из тени навстречу последнему светлому утру»."

За свою карьеру Бернард Хилл снялся более чем в 100 фильмах, сериалах и шоу, среди которых «Царь скорпионов», «Готика», «Призрак и Тьма», «Ширли Валентайн», «Отсчёт утопленников», «Франклин» и множество других.